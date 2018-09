EL INEGI SÍ SABE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A unos días del fin del sexenio, la Secretaría de la Transparencia del Estado que lleva la maestra Isabel Tinoco, pagó anuncios en medios de comunicación para presumir que “con los Agentes 00 Trampas, Guanajuato es primer lugar a nivel nacional como la entidad con menos corrupción: INEGI”.Hace un mes, el INEGI reportó que en 2017 en Guanajuato hubbo un total de 2 mil 239 víctimas de homicidio doloso, es decir, 816 más que las 1,423 que la Procuraduría Estatal le reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El Estado refutó las cifras de víctimas del INEGI. Las mediciones que sí convienen, como la de corrupción, Miguel Márquez y los suyos las presumen; pero las que no, como en los homicidios, las ignoran sin aclarar nunca nada.El exfuncionario federal y académico, Carlos Arce, solicitó que el Congreso del Estado llamara a cuentas al procurador Carlos Zamarripa, y el extitular del Secretariado Ejecutivo, Juan Miguel Alcántara se pronunció porque ese organismo nacional diera vista de la discrepancia a la PGR. Ninguna de las dos cosas pasó. El INEGI es para Guanajuato según el cristal con que lo miren.El 4 de octubre, el empresario René Solano Urban asume la estafeta de encabezar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León que dos años y medio le tocó a la maestra Rocío Naveja. Fue muuuy complicado sentar juntos a las autoridades y ciudadanos, ahora el reto es la consolidación, resultados.En ese día, Rocío Naveja presentará un “libro blanco” que relata el cómo nació este organismo impulsado por Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y Observatorio Ciudadano de León, y lo alcanzado. También será la despedida de la Rectora de la Universidad Humani Mundial no sólo de la Presidencia sino como integrante de “La Mesa”, ya no participará, la maestra decidió poner distancia.Como el gran logro de “La Mesa” está haber empujado la creación del Fideicomiso de Seguridad Ciudadano que se conformó a finales del año pasado con 25 millones de aportación Estado-Municipio. Se priorizaron los ejes en que se aplicaría ese recurso (desarrollo policial, inteligencia, prevención del delito) pero es otro ente, el Comité Técnico del Fideicomiso, quienes deciden el cómo y cuándo usarlo.Lo que todos esperan es que en ese “libro blanco” haya también información del Fideicomiso de Seguridad que encabeza otro ciudadano parte de “La Mesa”, Antonio García, pues sólo se supo en diciembre que contrataron a Juan Carlos Murillo, paisano del góber 3M, para un plan estratégico. No se reportó el monto del contrato, lo hasta hoy pagado y los resultados. Y si eso es todo lo que han hecho.El Consejo Coordinador Empresarial de León que comanda José Arturo Sánchez, sostuvo una encerrona con el próximo secretario de Finanzas, Administración e Inversión, Héctor Salgado Banda. El motivo principal fue para solicitar transparentar el destino que se le da al Impuesto Sobre Nóminas y Cedular.Hoy se supone que existe un Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos de Nóminas y Cedulares del Estado (COSAINSEG) en donde les informan ‘a toro pasado’ en qué se aplicó, pero el sector empresarial quiere incidir desde antes para focalizarlo en proyectos estratégicos.La realidad es que hoy se va a una bolsa general y se aplica para variadas obras y programas. En el primer semestre de este año se recaudó por concepto de Impuesto de Nómina mil 057 millones. En el documento “Propuestas Guanajuato” que el CCEL y 60 organizaciones le entregaron a Diego Sinhue también plantean la opción de una aportación adicional de un 0.2% etiquetado a proyectos sociales.Con la noticia de que Guanajuato fue quinto en la aplicación de recursos federales para Seguridad, el que se anotó una buena nota fue el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, pues había deficiencias en ese tema y le funcionó tomar la decisión hace un año de relevar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Francisco Mijangos, y colocar a Luis Miguel Aguirre Aranda.En la recta final de su Administración, el gobernador Miguel Márquez está a diario en una intensa gira de entrega y arranque de obras. Ayer encabezó varios eventos públicos en San Luis de la Paz.Después en Victoria entregó y supervisó obras, y encabezó el ‘Foro Regional Guanajuato Orgullo y Compromiso Cumplidos’, al que asistieron alcaldes de: Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.Para esa región, Márquez destacó que se concluyó el Hospital Materno en San Luis de la Paz; la construcción del Hospital Comunitario en Comonfort y la ampliación del Hospital de Doctor Mora.Al final del evento Márquez pidió un minuto de aplausos para don Javier Usabiaga Arroyo.Especial Gobierno del Estado.