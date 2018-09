Espiritualidad vs religión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote Jesuita, nació el primero de mayo, 1881 y falleció en abril de 1955. Fue un hombre que dejó huella en aspectos filosóficos y religiosos; comparto para la reflexión:La religión (como institución) no es sólo una, hay cientos.La espiritualidad es una.La religión es para los que duermen.La espiritualidad es para los que están despiertos.La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados.La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior.La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas.La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo.La religión amenaza y asusta.La espiritualidad da paz interior.La religión habla de pecado y culpa.La espiritualidad dice, “aprender del error”La religión reprime todo, en algunos casos es falsa.La espiritualidad trasciende todo, te hace realidad!La religión no es Dios.La espiritualidad es todo y, por tanto, es Dios.La religión inventa.La espiritualidad encuentra.La religión no pide ninguna pregunta.La espiritualidad cuestiona todo.La religión es humana, es una organización con reglas.La espiritualidad es Divina, sin reglas.La religión es la causa de las divisiones.La espiritualidad es la causa de la Unión.La religión le busca para creer.La espiritualidad tiene que buscarlo.La religión sigue los preceptos de un libro sagrado.La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.La religión se alimenta del miedo.La espiritualidad se alimenta de la confianza y la Fe.La religión está viviendo en el pensamiento.La espiritualidad es vivir en la conciencia.La religión se ocupa de hacer.La espiritualidad tiene que ver con el ser.La religión se alimenta el ego.La espiritualidad nos hace trascender.La religión nos hace renunciar al mundo.La espiritualidad nos hace vivir en Dios, no se da a él.La religión es el culto.La espiritualidad es la meditación.La religión crea sueños de gloria y el paraíso.La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora.La religión vive en el pasado y en el futuro.La espiritualidad vive en el presente.La religión enclaustra nuestra memoria.La espiritualidad libera nuestra conciencia.La religión cree en la vida eterna.La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna.La religión promete después de la muerte.La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante toda la vida.“No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual…Somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana… “”… Así de sencillo.Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador