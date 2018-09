Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer fue rescatada inconsciente por elementos de la Policía Municipal tras caer al Malecón del Río y ser arrastrada por el agua por más de tres kilómetros.El hecho fue reportado a las 2:30 de este martes luego que un hombre se percató de que una mujer presuntamente se aventó del puente ubicado en el bulevar Vicente Valtierra.Preventivos, paramédicos y rescatistas de Bomberos iniciaron el recorrido sobre el Malecón para rescatar a la mujer que fue arrastrada por la corriente de agua hasta el bulevar Mariano Escobedo.Dos elementos de Policía Municipal se encontraban en la orilla del Malecón cuando sus compañeros les avisaron que ya se acercaba.Oficiales se amarraron una cadena en su cuerpo, uno de ellos se metió al agua y logró agarrar a la mujer.Paramédicos de Bomberos le brindaron los primeros auxilios y fue trasladada inconsciente al Hospital, reporta que su estado de salud es grave.