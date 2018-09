Cruz Azul buscará el doblete

Se aproxima la segunda parte del Apertura 2018, con la Liguilla a poco más de un par de meses.



El Cruz Azul, en su calidad de invicto, se mantiene como claro favorito para quedarse con el liderato y hasta con el trofeo.



Los jugadores de La Máquina tuvieron cinco días de descanso (domingo a jueves), la semana pasada, y ya se preparan física y mentalmente para enfrentarse al Necaxa el sábado, en el estadio Victoria. Sin embargo, el metódico entrenador, Pedro Caixinha, les dejó tarea para no relajar tanto el cuerpo.



“Estamos bien”, comentó Adrián Aldrete. “Nos llevamos plan de trabajo, para regresar en buen estado físico”. El viernes y sábado, el plantel regresó a La Noria para un par de entrenamientos intensos. Restan nueve fechas en la Liga MX y la fase nal de la Copa; ambos trofeos son prioridad para Cruz Azul.



“El equipo regresó bastante bien, nada relajado ni conado. Se tiene una idea de cerrar bastante fuerte. Queda mucho torneo”, subrayó el lateral izquierdo. Aldrete aseguró que La Máquina no tiene límite. El apetito por sumar victorias ante cualquier rival puede convertirse en una adicción.



Ya son 20 puntos en el certamen y la clasicación está a un par de semanas. El zurdo aseguró que Necaxa saldrá motivado el sábado, por lo que mantener el paso vencedor será esencial para que La Máquina siga como líder en el Apertura 2018, aunque repitió que “el invicto no nos pasa por la mente”.