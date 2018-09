“Cuando viajábamos a Europa (con la Selección Mexicana), incluso nos comparaban con grupos musicales”, señaló.



“Fuimos llamando la atención de esa Copa América de 1993 y a raíz de buenas actuaciones”, mencionó.

En entrevista, el ex jugador de la Selección Mexicana,Suárez tambiény señaló que la Copa América 1993 fue de gran ayuda.El ex jugador de Tigrespero se exige como si México fuera campeón del mundo.Incluso, dio el ejemplo de la encuesta hecha en España, donde a Chivas de Guadalajara fue confundido con el América , debido que varias personas en el País, no saben nada sobre el cuadro dirigido por José Cardozo.