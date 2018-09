Diego Lainez no quiere sanción para Miazga

Diego Lainez está en contra de que la FIFA tome cartas en el asunto después del incidente que se presentó con Matt Miazga durante el choque que disputó la selección mexicana ante Estados Unidos.



Durante el compromiso, el jugador de las barras y las estrellas se burló de la estatura de Lainez. El futbolista de América señaló que la calidad de un jugador no se mide por el tamaño e indicó que son cosas que suceden durante los partidos y que se tienen que quedar dentro de la cancha.



“Me parece que se está exagerando, son cosas de futbol y no pasa nada, la calidad no es la estatura, simplemente es de quien lo hace, no me pegó y no le pegué, es algo normal”, dijo.



Lainez recordó que varios de sus compañeros lo respaldaron cuando se dio el contratiempo lo que muestra la unión que existe entre los integrantes del plantel.



Sobre el trabajo que realizó con el equipo mexicano, apuntó que lo importante es que ya se dio la primera convocatoria y seguirá entrenando para ser constante en los llamados del equipo nacional.