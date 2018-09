El 'Tuca' es la mejor opción: Claudio Suárez

El ex capitán de la selección mexicana, Claudio Suárez, compartió el punto de vista de Guillermo Ochoa, quien señaló que el Tri no ha ganado nada a nivel internacional y es poco reconocido su trabajo.



“De hecho a los equipos mexicanos ni los conocen, como a Chivas que en España no saben qué es y a nosotros nos pasaba lo mismo cuando jugábamos porque nos confundían con grupos musicales”, dijo. Recordó que a partir de la Copa América de 1993 empezó a conocerse el trabajo que se hacía en México y aunque se ha dado un crecimiento, no ha sido suciente para poder alcanzar un nivel importante.



Señaló que para que se presente dicho aumento del nivel competitivo se le tiene que dar continuidad a los técnicos y pidió que se haga lo posible para que Ricardo Ferretti asuma el timón del cuadro nacional. “Es la mejor opción, conoce bien el trabajo que se realiza en México y que ya no hagan experimentos como sucedió cuando vino (Sven-Göran) Eriksson que se le pagó bien y no dejó nada, ojalá se tome una buena decisión”. Por último, señaló que es positivo el cambio generacional pero se tiene que hacer poco a poco para que se den buenos resultados y no se presenten descalabros como sucedió ante Uruguay y Estados Unidos.