'Golazo' de los Tigres: vuelven a la televisión abierta

Los Tigres le dieron a su afición el mejor regalo en lo que va de la temporada, pues sus juegos como locales volverán a ser transmitidos por Televisa en señal abierta.Según publica el portal mediotiempo.com, la directiva de los felinos llegó a un acuerdo con Televisa para que los partidos en el Volcán dejen de ser exclusivos de Izzi y así ahora podrán verse en el canal Nu3ve en gran parte del país."Miguel Ángel Garza (directivo de Tigres) estuvo en negociaciones con Televisa para arreglar el tema y los juegos no solo volverán a televisión abierta, sino que también serán gratis para los que contraten un paquete con la cablera (Izzi)", publica mediotiempo.Cabe destacar que los juegos se verán por televisión abierta sólo en ciudades no esté disponible el sistema de Izzi, como León o Guadalajara, mientras que en plazas como Monterrey será obligado contratar Izzi y entonces los partidos de Tigres no tendrán algún costo adicional.