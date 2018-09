"Hace algunos meses me detectaron una enfermedad llamada 'Lupus', es una enfermedad muy cruel porque es una enfermedad en donde tus defensas atacan a tus órganos, no ha sido nada fácil para mí este proceso, de hecho ha sido muy complicado".

"Estoy en un tratamiento que me ayuda, pero me lastima, es un tratamiento que me duele mucho, me hace sentir bien, pero a la vez mis dolores no se me quitan al cien por ciento (...) voy a ir a una última esperanza, a otro país, a buscar un tratamiento, estaré fuera diez días, siete días más o menos, tengo toda mi fe puesta en Dios".