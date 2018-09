Henry Cavill se despide de Superman

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

se despide de Superman. El actor que desde 2013 había encarnado al superhéroe, ya no volverá a ponerse la capa, según informa The Hollywood Reporter.El medio citado afirma que Cavill cerró las puertas a Warner Bros debido a un problema en el contrato que ambas partes mantenían desde el estreno de "El Hombre de Acero". La compañía cinematográfica quería intentar involucrarlo en un cameo de "Shazam!", pero el británico se negó, terminando por abandonar el papel."Superman es como James Bond, y después de varias apariciones, tienes que empezar a buscar nuevos actores", dijo un anónimo a The Hollywood Reporter.El intérprete filmó otras dos películas como Superman para Warner Bros. Junto a Ben Affleck, en 2016 protagonizarony recientemente volvió a aparecer en "Liga de la Justicia" (2017).Warner, además, contemplaba no realizar una nueva película de "Superman" al menos en varios años, según confesó una fuente a medio estadounidense. Otra teoría es que el reciente fichaje del actor en la serie de Netflixcomplicó su continuidad. Sin embargo, otra fuente asegura que el acuerdo de Henry Cavill con la plataforma de streaming vino después de lo de Warner Bros.