Alicia Villarreal habló sobre las prohibiciones que tuvo incluso en su vida personal y su propio cuerpo 'por contrato', cuando estaba en el grupo Límite.Pese a que estaba en su época de oro como cantante, Alicia no pasaba de preguntarse 'si acaso eres tú, o tú o tú', pues le prohibieron tener novio., como ella misma dijo en Ventaneando.Incluso me llegaron a decir:y la verdad si me daba miedo.Dijo que se brincó esas reglas,, y se embarazó de su hija Melanie.Dice que también a ella le aconseja que no vaya a dejar que se le pase el tiempo, y le de lugar a sus sentimientos al mismo tiempo que lleva su carrera, pues la joven quiere seguir los pasos de sus padres.