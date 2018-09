Pedirán al Congreso intervenir en favor de víctimas por accidente en Yahualica

Vecinos de Yahualica afectados en el accidente ocurrido en marzo pasado sobre la carretera Atlapexco-Calnali, que dejó como saldo seis personas fallecidas y al menos siete lesionados, acudirán al Congreso local para solicitar a los diputados exijan al edil Eustorgio Hernández Morales, cumplir con las indemnizaciones y otros gastos que hasta ahora se ha negado cubrir.

Así lo informó Evita Hernández, concesionaria de la colectiva en la ruta Zoquitipán-Huejutla, la cual fue embestida por una camioneta presuntamente conducida por el hijo del alcalde de Yahualica.

La concesionaria mencionó que con el vehículo que fue dañado lograba el sustento diario de ella y de tres hijos.

Agregó que días después del accidente “el presidente municipal me dijo que no me preocupara porque él iba a responder por la unidad, que la iba a regresar como estaba y que iba a salir beneficiada, pero no ha cumplido”, dijo.

La vecina de Zoquitipán refirió que la situación le afecta mucho, al grado que ahora debe pedir dinero prestado para la manutención de sus hijos, “con lo de la combi por lo menos no me faltaban 20 o 50 pesos en la casa, ahora la estamos viendo muy dura”, precisó.

Reiteró que ante la negativa del edil de atender lo relacionado con la colectiva que reportó pérdida total y otras responsabilidades que tiene con las personas lesionadas a las que tampoco ha cumplido, “no nos queda otra que acudir al Congreso local a solicitar el apoyo de los diputados”, concluyó.