su más reciente colección sea una oda a la película “Tiburón” (1975).



"Es una obra maestra a todos los niveles. Y creo que habla de mucho más que de un tiburón que mata a una persona”, declaró Simons sobre la película de Steven Spielberg.

dos enormes pantallas que ocupaban dos paredes enteras se encendieron para mostrar un reluciente océano azul,

muchas llevaron birretes con borlas y togas, porque Simons también rindió honor a "El graduado” (1967) de Mike Nichols.



"Muchas veces nos sentimos atraídos por cosas que de hecho sabemos que son peligrosas.Pero no podemos mantenernos alejados de ellas, pienso", dijo.



"Estoy fascinado con cómo la creación de una persona puede ser una obra maestro sin importar si es alternativa o comercial, para una audiencia grande o pequeña", finalizó el diseñador.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde que arribó a Nueva York hace dos años paraa menudo parece que elQuizás sea acertado, entonces, queEl creativo belga no esconde su obsesión por el cine: suele hacer referencias a cintas europeas como inspiración para su trabajo. Pero tras el desfile del martes estuvo claro que también le encanta un buen taquillazo de Hollywood.También lee: Lo que la zanahoria hace por su salud En sus tres desfiles previos con Calvin Klein,En febrero, incluso construyó un escenario con palomitas de maíz . Esta vez recurrió al mar.Al atenuar las luces,donde una sola persona nadaba en la superficie. Era una imagen pacífica hasta que comenzaron a sonar las inconfundibles y terroríficas notas pulsantes del tema musical de "Tiburón".Los trajes — algunos negros, otros estampados — sirvieron como tema unificador para un conjunto ecléctico de atuendos.En algún momento, las cosas se tornaron siniestras.¿Quién, o qué, era el tiburón? Simons dijo que el tiburón sencillamente representaba peligro.Simons dijo que su mensaje no era político, al menos no directamente, pero que quería señalar que "los desastres ocurren y entonces vuelven a convertirse en belleza, y la belleza que nos rodea a menudo puede convertirse en desastre". Expresó que siempre había querido hacer algo con "Tiburón".Te puede interesar: Google te dice a qué obra de arte te pareces con aplicación