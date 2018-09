Otra 'víctima' más del bullying es Courtney Whithorn,

desarrolló el mal hábito de morderse las uñas, lo que casi la mata.

la joven de 29 años de edad veía hasta cierto punto normal morderse las uñas para calmar sus nervios,

su dedo no dejaba de sangrar y después se le puso de color negro.

Courtney pretendió que no pasaba nada y prefirió esconder el grave problema

la joven le contó a su familia lo que le pasaba

le dijeron que tenía un tipo de cáncer muy raro,

A la joven le extirparon el cáncer mediante cuatro cirugías,

fue necesario amputar su dedo pulgar.

más vale calmar los nervios de otra manera

¿Sabías qué?

* La onicofagia es el hábito de comerse las uñas, generalmente de los dedos de las manos.* Se trata, si no puede controlarse, de una manía.* Es un trastorno emocional y conductual, que puede llegar a precisar de ayuda profesional.* La persona que padece onicofagia puede llegar al extremo de dejar la piel al descubierto y provocarse un deterioro estructural permanente.* Como factores externos lo condicionan problemas tan variados como dificultades económicas, laborales, de pareja y otros.* Entre los factores internos se incluyen problemas de ansiedad.