“El punto de partida es la riqueza que tiene esta persona y la forma en la que se ha hecho de la misma, puesto que al personaje no se le conocen negocios exitosos, ni empresas, sino que lo único que se le conoce es ser el compadre o el mejor amigo del Gobernador. Desde esa óptica creo que sí sería para el propio Gobierno del Estado importante investigar este enriquecimiento tan de la nada que tiene este personaje, y cómo es que puede él adquirir una residencia de esta magnitud. Si a la primera dama, Angélica Rivera se le cuestionó por la Casa Blanca siendo ella una actriz con importante trayectoria y que pudo haber justificado un enriquecimiento así, pues yo creo que este señor que nadie lo conoce con mayor razón”, manifestó.



“Lo que sería delicado es que hubiera la intervención de instancias oficiales facilitando una valuación imprecisa del bien para facilitar la evasión de impuestos, y ojalá que eso se investigue adecuadamente para evitar que las instancias oficiales colaboren en algún ilícito o para favorecer a una persona.



Para bienes inmuebles las valuaciones las tienen que hacer Peritos certificados para justamente evitar la evasión de impuestos. No conozco a “El Gallo” ni su historia financiera, si hubiera algún tipo de enriquecimiento no explicable pues sí que es pertinente el que se revise si no hubiera algún ilícito desde las autoridades”, comentó.