“Está la alerta y a pesar de que nuestros guanajuatenses están muy dispersos en estas áreas de las Carolinas, por teléfono, a través de nuestra página y en entrevistas por radio, estamos dando a conocer el teléfono de Emergencias, en caso de la necesidad de refugio o agencias que ayuden. Seremos la voz de los paisanos”, dijo.

“Desde el lunes la gente comenzó a movilizarse, entrar a buscar comida y vaciarse las tiendas con despensas con alimentos enlatados y se empezaron a terminarse, hoy me di una vuelta a las tiendas y comenzó a normalizarse ya que mañana comienza a llegar (el huracán) durante el día”, señaló.

“Hemos estado siguiendo las noticias y cada vez que se habla de este fenómeno nos habla de las precauciones que debemos tomar, estamos al tanto para difundir información y ayudar en caso de información y canalizarlos ya que nuestra oficina no tiene recursos para emergencias pero si recursos humanos”, aseguró.

A pesar de que viven dispersos, los miles de guanajuatenses que radican en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, se preparan para la llegada del Huracán Florence.A unas horas de que toque tierra uno de los huracanes más peligrosos que han llegado a la costa este de Estados Unidos, el titular de la Oficina de Enlace del Gobierno del Estado de Guanajuato, en Carolina del Norte, José Luis Arzola, aseguró que están preparados para la llegada del fenómeno meteorológico.Este miércoles, el Huracán Florence se degradó a categoría 3, sin embargo, autoridades de los Estados que se verán afectados, lo catalogan como potencialmente peligroso por sus vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, y por la posibilidad del aumento en la marea.De acuerdo a datos del último censo de la Oficina de Censo en Estados Unidos y cifras del Iplaneg, hace cinco años, Carolina del Norte era el tercer estado de la Unión Americana con más guanajuatenses con alrededor de 27 mil personas.Entre Virginia y Carolina del Sur sumarían otros 9 mil guanajuatenses, sin embargo el dirigente de la Oficina de Enlace en esa zona no se atrevió a dar una cifra porque podrían ser muchos más.En las últimas horas, más de un millón de personas se han movilizado a otras zonas para refugiarse del fenómeno; y los guanajuatenses no se han quedado atrás, llegando a los refugios incluso con muebles, principalmente aquellos que viven más cerca de la costa y que se dirigen a Virginia Occidental o Nashville, donde algunos paisanos trabajan en la construcción, informó José Luis Arzate.Ante la inminente posibilidad de que la zona se quede sin energía eléctrica, el titular de la Oficina de Enlace aseguró que están al tanto de todas las actualizaciones del huracán, no sólo para brindar información a los mexicanos que radican allá, sinotambién a sus familiares que están en Guanajuato.José Luis Arzola, oriundo de San Miguel de Allende y quien llevan 30 años viviendo en el país vecino, explicó que el número: 336 860 0507, estará funcionando un número de emergencias las 24 horas con la posibilidad de mandar mensajes de texto.Alrededor de 35 mil guanajuatenses que viven en los Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia se podrían ver afectados por el paso del Huracán Florence este fin de semana.