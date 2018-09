“Quisiéramos que entendieran que es para proteger la integridad de todas las personas e incrementar la cultura vial en nuestra ciudad, en materia de respeto a todos los que circulamos ya sea a pie, en bicicleta, en coche o moto”, señaló.

“El no hacer caso a esta petición que les estoy haciendo, va a abrir la puerta a que cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos acuda al Tribunal de Justicia Administrativa para pedir que se anule este reglamento. Va a ser extraordinariamente fácil conseguir un amparo porque estas multas son inconstitucionales”, señaló.

“La mayoría de la gente que se mueve en bicicleta no tiene otro medio de transporte y no tiene capacidad de pagar un camión o un taxi o no hay otro vehículo en su casa. Imagínate que a alguien que depende de eso para trabajar, toda su familia depende de ese vehículo, se lo vamos a retirar porque no está cumpliendo un reglamento que trazaron unas personas detrás de un escritorio, que nunca se han subido a una bicicleta”, señaló.

Hoy en el pleno del Ayuntamiento se aprobará el nuevo reglamento de Policía y Vialidad de León. En el cual se incluyen sanciones para automovilistas, motociclistas, ciclistas y hasta peatones, aunque para estos últimos serán de cortesía.Las multas más caras son por conducir a exceso de velocidad y participar en arrancones, con un costo de 4 mil 836 pesos, cada una.En este reglamento también destaca que si un ciclista comete una falta señalada en el reglamento, se le quitará su bicicleta y se le devolverá hasta que no pague una multa que puede ir de los 80.60 pesos a los 241.80 pesos.Algunas faltas podrían ser, no dar preferencia al peatón, no respetar las señales de tránsito, las indicaciones de los agentes de vialidad, señalamiento de tránsito y los dispositivos de control vial o no transitar en el sentido de la circulación vehicular.Les siguen las de circular con maquinaria pesada (nueva sanción), llevar niños en asientos delanteros, estacionarse en espacios para personas con discapacidad y conducir transporte público usando equipos de comunicación móvil o telefonía (nueva sanción), a las que se les asignó el mismo monto, 3 mil 627 pesos como máximo y 2 mil 418 como mínimo.Otras nuevas sanciones o multas, son la que se impondrán por no contar con seguro de daños a terceros, la cual costará como máximo 2 mil 418 pesos y mil 612 como mínimo.Por conducir motocicleta entre dos vehículos de motor en movimiento, la multa será de máximo 806 pesos y mínimo de 403.Finalmente otra cosa que sobresale en este nuevo reglamento, es que por conducir en estado de ebriedad, se eliminó la multa económica que se encontraba vigente y que tenía como límite máximo 9 mil 672 pesos y como mínimo 5 mil 642 pesos. Ahora se pagará esta falta con un arresto de 20 a 36 horas.El presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, que fue la que aprobó finalmente este reglamento, Salvador Sánchez Romero manifestó que espera que la sociedad leonesa entienda que este nuevo reglamento tiene finalidades en beneficio de todos.Aseguró que se sociabilizó el tema con unas cinco mil personas; entre representantes del sector empresarial, ciclistas, motociclistas, medios de comunicación, etcétera.El regidor del PVEM, Gerardo Fernández González manifestó que aún queda inconforme con algunas disposiciones de este nuevo reglamento, como es el caso en el que un infractor que sea mayor de 12 años y menor de 18 años de edad, deberá ser detenido y puesto en libertad hasta que acuda por él la persona que lo tenga bajo su custodia.También dijo estar inconforme con la prohibición de los vehículos de atracción animal, que se impongan reglas a los llamados 'franeleros' y particularmente que las multas sean tan altas en algunos casos.En el caso de los ciclistas, el Edil dijo estar en desacuerdo en que se les quite su bicicleta al cometer una infracción.