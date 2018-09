“Primero quiero decir que no quitaremos el dedo del renglón, es un trabajo que yo he tenido durante años, el tema del Acoso Callejero, no sólo para mujeres sino todos aquellos que lo tengan. Quienes tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo la Tipificación y por las causas que hubieran sido deciden postergarlo, bueno les daremos el tiempo que necesitan, pero en la siguiente Legislatura aquí estaré yo de Cabildera, llevando a cabo la Tipificación del Acoso Callejero”, señaló.



“Yo creo que nos hace falta reconocer y saber que la movilización de las personas en vulnerabilidad es un acto importante en Guanajuato, es un acto que no podemos decir si existe o no en otros Estados, debemos ser primeros en muchas cosas, también ser primeros en establecer leyes, en establecer normas”, añadió.



“Había visos de Impunidad y no podíamos de alguna manera dictaminar con esa prisa, dejamos la oportunidad para que la analice bien la siguiente Legislatura y pueda darse una resolución al respecto”, concluyó.

Lano llegó a un acuerdo para que elsea convirtiera en un delito que pudiera pagarse con cárcel, por lo que quedó la Iniciativa de Reforma pendiente para la próxima Legislatura.La diputada Luz Elena Govea López acusó falta de voluntad por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia, pero advirtió que le dará seguimiento a la propuesta como Cabildera, para que se logré esta Reforma Legal.La propuesta planteaba establecer como un delito que amerite prisión, de seis meses hasta dos años, para quienes sugieran conductas de connotación sexual, como un chisteo, piropo u otro tipo de 'contacto' de tipo sexual, que no sean necesariamente tocamientos, .La Legisladora se comprometió con las mujeres que se comunicaron a través de redes sociales, para defender la propuesta, a la que le dará seguimiento en la próxima Legislatura.La presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Arcelia González, aseguró que no se pudo dictaminar la Iniciativa debido a que la redacción no se sostenía y existía la posibilidad de generar Impunidad.