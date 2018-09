“Son temas pendientes seguramente van a llegar muy pronto, sí hubo el deseo de ponerlos sobre la mesa, pero ponerlos sobre la mesa significaba un no rotundo o controversia no necesaria, entonces también hay que ver el tiempo adecuado para que estos temas que ya urgen, y que de la ciudadanía puedan llegar con éxito al Congreso”, dijo.

“Hubo varias propuestas, no de estas iniciativas, unas insuficientes, otras que no se adecuaban a lo que los Grupos Parlamentarios queríamos, al interior sí hubo discusión, por lo menos en mi Grupo Parlamentario sí hubo la discusión, pero no hubo coincidencias para poder apoyar una u otra postura, eso fue fundamental”, enfatizó.

“Tenemos distintas visiones en los distintos Grupos Parlamentarios y bueno en el tema no hubo acuerdo para ni siquiera subir el tema, son temas que vamos a heredar a la siguiente, yo creo que hay que analizarlo, incluso en los mismos grupos parlamentarios no hay coincidencias para volver a meter una iniciativa que los contenga”. “Ya lo vivimos y sin embargo, tocarlos aquí en tema de Comisión todavía genera cierta controversia y sensibilidad, por supuesto que vamos a llegar al tema en Guanajuato, tendremos que discutirlo en algún otro momento, son situaciones que ya pasan, que rebasan la realidad y que es importante tenerlas en Ley”, concluyó.

Seis años, dos legislaturas y en Guanajuato no se ha legislado en materia de Interrupción Legal del Embarazo. La Comisión de Justicia del Congreso Local clausuró sus trabajos y ordenó el archivo definitivo de dos iniciativas relacionadas con el tema, presentadas desde la pasada Legislatura.Se trata de iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que nunca se discutieron durante la actual Legislatura, aunque la presidenta de la Comisión de Justicia, Arcelia González, aseguró que si hubo la intención de retomar el asunto.La Legisladora del Partido Revolucionario Institucional sostuvo que al interior de su Grupo Parlamentario sí se discutió el asunto, pero señaló que tampoco entre sus compañeros hubo los consensos necesarios para apoyar una propuesta en este sentido.González González recalcó que la Interrupción Legal del Embarazo sigue siendo un tema sensible, no solamente a nivel estatal sino también nacional e internacionalmente, en el cual, insistió, no se han podido establecer acuerdos porque hay visiones distintas.