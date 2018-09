Dejará gobierno de Miguel Márquez a medias obra en bulevar Solidaridad

“La etapa que estamos realizando se concluye el próximo mes de octubre y va a venir una siguiente etapa para la próxima administración, ya lo vimos con el alcalde electo (Ricardo Ortiz Gutiérrez) para darle seguimiento”, dijo.



“Ese tramo está pendiente porque faltaron recursos para poder hacerlo, eso ya le tocará a la siguiente administración”, refirió sin especificar el monto de recurso económicos que serán necesarios para concluir la obra, que según se había informado al principio, estaría terminada por completo antes de que acabara la administración estatal de Márquez Márquez.

A 13 días de que concluya la actual administración estatal,informó que la rehabilitación de bulevar Solidaridad en su segunda etapa quedará incompleta, y que será el próximo gobierno el encargado de culminar los trabajos.Esta vialidad fue uno de los compromisoquien siempre aseguró que al término de su gobierno el importante bulevar quedaría culminado, sin embargo no se cumplió.La segunda etapa, que inició en el mes de diciembre del 2018, tiene una inversión de 97.8 millones de pesos, está a cargo de la empresa contratista Espinosa Ingenieros Constructores y se prometió para agosto del 2018.La justificación que dio el Secretario de Obra Pública del Estado a este incumplimiento de promesa, fue que el recurso económico no alcanzó, y que por tal motivo tendría que dejarse a las próximas administraciones estatal y municipal.Refirió que los trabajos serán culminar la pavimentación a base de concreto hidráulico en el tramo de la colonia Comisión Federal de Electricidad hasta la colonia Rincón de Los Arcos, donde aún no se iniciaron trabajos.