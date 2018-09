“Consiste en que cada año, del presupuesto de egresos de la federación, se pueda generar el fondo para que los trabajadores mayores de 70 años reciban mil 918 pesos mensuales. Es una propuesta que tendría que ajustarse en base a los datos que la Coneval vaya ofreciendo para que esté por encima de la línea de bienestar en las zonas rurales.

Los ex presidentes gozan de pensiones millonarias y entonces no es correcto que los políticos tengan privilegios que no tienen las personas que nos han dado de comer a todos, es poder revertir ésto y que el dinero se canalice en las pensiones y personas que sí merecen un apoyo”, añadió.