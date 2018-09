Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Además de los teléfonos de emergencia y los botones de enlace, ahora losen el Estadoa través de unapara teléfonos inteligentes, aunque no se sabe cuántos guanajuatenses podrían usarla.Se trata de la, presentada esta mañana por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, quien junto con personal de la dependencia mostraron esta nueva herramienta queLaesta disponible de maneraen las tiendas de aplicaciones de, y desde hoy puede ser usada, indicó el secretario.Pero destacaron que, es nueva.Una característica que se destacó de esta aplicación es su, puesAdemás cuenta con facilidades de uso para personas con alguna discapacidad como problemas de audición o de vista.Mediante esta herramientadepara dar cuenta de los hechos que se reportan.Aunque para usarla, el Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, aseguró que, además de que podría sumar a que se reduzcan los llamados falsos.Otro aspecto que se destacó es la posibilidad de que se use la, puesSobre esta característica aseguraron que no se detecta al usuario a menos que él lo requiera mediante este método.Se afirmó que el desarrollo de esta herramienta no tuvo costos adicionales para la dependencia, y su propio personal la desarrolló en casi año y medio, además de que está enlazada a las áreas de emergencias de cada municipio y en cada una de ellas ya se cuenta con personal capacitado para responder a los llamados en esta aplicación.Sin embargo, admitieron que no tienen un dato certero o aproximado de cuantos guanajuatenses hay con teléfonos inteligentes con uso de datos móviles y geolocalizadores, pero detallaron que entre el 75 y 80 por ciento de las llamadas de emergencia se hacen de teléfonos celulares.