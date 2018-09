Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El director del Mando Único de Apaseo el Alto y su escolta fallecieron luego de ser emboscados por un grupo armado, cuando viajaban en una patrulla sobre la carretera panamericana, en Celaya-Salamanca.De acuerdo con versiones oficiales, Azael Gerardo Alatorre Santillan, el titular de Seguridad en Apaseo el Alto, resultó lesionado de gravedad tras el ataque pero horas después falleció cuando recibía atención médica. Su escolta con el que viajaba murió en el lugar, mientras que otro elemento más resultó lesionado y recibe atención médica en un hospital.Las víctimas viajaban a bordo de dos patrullas oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que entre ambas presentaron más de 100 impactos de bala en las carrocería.De forma extraoficial se supo que de estos hechos una persona resultó detenida, sin embargo, no fue confirmado por las autoridades.Los hechos se registraron a las 5:45 de la tarde, cuando el Sistema de Emergencia 911 reportó una balacera en la carretera panamericana, a la altura del puente del municipio de Villagrán.Al lugar se trasladaron elementos de diversas corporaciones policiacas debido a que se informó que se trataban de elementos de las FSPE que habían sido atacados a balazos.Fue arriba del puente ubicado frente a la Central de Autobuses de Villagrán, donde se localizaron las dos unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado baleadas, y en el interior los tres elementos.Cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron observaron que el conductor de una de las patrullas ya no presentaba signos vitales, mientras que los otros dos oficiales se encontraban heridos de gravedad.Motivo por el que fueron atendidos en el lugar y llevados al Hospital Comunitario de Villagrán para ser valorados; uno de ellos fue trasladado posteriormente a una clínica particular en Celaya, por el nivel de su gravedad.De acuerdo con las primeras investigaciones, se estableció que momentos antes el Director del Mando Único de Apaseo el Alto circulaba en una de las dos patrullas en compañía de su escolta y con dirección a Salamanca. Mientras que en la otra unidad circulaba otro elemento.Hasta ahora se ha dicho que varias personas que viajaban en al menos dos vehículos los emboscaron y comenzaron a dispararles.Tras el ataque, los responsables inmediatamente se dieron a la fuga, por lo que se implementaron operativos de búsqueda.El escolta de Azael, quien vestía de civil, murió en el lugar de lso hechos, mientras que el encargado del Mando Único y el otro elemento resultaron heridos de gravedad y fueron llevados a clínicas.Tras el ataque la zona fue acordonada y minutos después parte de la carretera panamericana fue cerrada totalmente a la circulación, lo que provocó gran congestionamiento vehículo.En el lugar se hicieron presentes elementos de FSPE, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Policía Militar.Más tarde al lugar llegaron elementos de Servicio Periciales, quienes procesaron la escena del crimen y realizaron el levantamiento de los casquillos percutidos, mientras el cuerpo fue trasladado para la autopsia de ley.Posteriormente se informó que Gerardo Alatorre murió en la clínica cuando recibía atención médica.Se supo que a unos dos kilómetros de ese lugar se localizó un vehículo Nissan tipo Sentra, de color blanco, chocado y en sentido contrario, sin embargo, se desconoce si tenía que ver en los hechos o si pudiera tratarse de uno de los vehículos donde viajaban los agresores.Sigue leyendo: