“La sociedad civil tenemos que dar seguimiento al desempeño de nuestros servidores públicos. Con Ricardo de la Parra (titular de Gestión Ambiental), hemos platicado desde hace tiempo hemos estado pidiéndole personalmente el cumplimiento de la medida; y en redes sociales también, desde hace tiempo atrás, hicimos un exhorto para que se diera cumplimiento y no ha pasado nada”, manifestó.

“..estamos en una problemática en la que a todos nos afecta el estado de la calidad del aire. Veamos cómo están las cuestiones de las temperaturas, las precipitaciones ahorita tan extremas y todo ésto es derivado precisamente de un mal manejo que hemos hecho del medio ambiente.



Han estado empeñando su palabra de que quieren que haya participación de la sociedad. Nosotros lo estamos haciendo de alguna manera con darle seguimiento a los temas ambientales y queremos ver que verdaderamente seamos escuchados”, apuntó.





“Lo que nos interesaría es saber qué vamos a hacer para que esas mediciones se encuentren en los niveles óptimos para que no nos afecte a nuestra salud. De qué sirve estar mide y mide, si la contaminación de todas formas persiste, eso no va solucionar nada”, concluyó.

El Municipio no ha cumplido con las medidas de compensación y mitigación ambiental que debieron hacer por los daños ocasionados cuando se ampliaron la tercera y cuarta etapa del SIT, particularmente en el corredor San Jerónimo-Echeveste, denunció Ricardo Ibelles Navarro, presidente de laÉsto pese a que en julio de 2015, tras un resolutivo de impacto ambiental, la propia Dirección de Gestión Ambiental se comprometió a hacer la compensación, por los aproximadamente 200 árboles que se talaron, para el proyecto del, en un lapso máximo de 36 meses, que ya se venció.Ibelles Navarro aseguró que por la cantidad de árboles dañados, ya tuvieron que haber plantado al menos 6 mil árboles, pero sólo se plantaron 64, en 2016, y se olvidaron del tema.Además reprochó que tampoco se ha cumplido el compromiso de la creación del, en Las Joyas, que se denominaría '´Parque Ecológico Bosque de la Olla', en la colonia Rizos del Saucillo, entre calle Salgema y calle Baptisterio, donde se contempló la plantación mínima de 270 ejemplares arbóreos, en unas 36 hectáreas.El presidente de FURA, señaló que les preocupa que el Gobierno Municipal no tome en cuenta con la debida seriedad los temas ambientales, pues:Respecto a los sensores que el Municipio pretende instalar en las nuevas luminarias tipo LED, Ibelles Navarro dijo que considera que no va a servir de nada pues la medición de la calidad del aire ya existe.