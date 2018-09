Nueve días sin instalar Legislatura del Congreso local

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La asignación de la presidencia de ladel Congreso local entre los diputados de PRI y Morena ocasionó que la sesión constitutiva de la 64 Legislatura fuera suspendida por tercera ocasión,Esto también provocó una confrontación en el recinto legislativo que tuvo que ser contenida por lala noche de ayer.Las imágenes de la tribuna del Congreso local tomada por ciudadanos que apoyaban las consignas de los diputados priistas, así como el arribo de la policía estatal al recinto, fueron difundidas por elpor medio de una cobertura especial.Cuando la diputada de Morenapasó a tribuna para leer el acuerdo alterno de la Junta de Gobierno, las legisladoras de su bancada dejaron curules para resguardarla e impedir el paso a los diputados priistas.La participación de Martínez Bautistay subió a dar lectura al acuerdo mencionado.Otros cuatro diputados de Morena franquearon al presidente de la mesa directivaIniciaron los gritos de respeto a la ley y fuera Gerardo Sosa. Los priistas María Luisa Pérez Perusquía y Julio Valera mostraron pancartas con la leyenda “Diputado Veras cumple la Ley”, “No a la ilegalidad” y “”.Al finalizar la lectura del acuerdo, donde Veras Godoy figuraba como presidente de la Junta de Gobierno, los ciudadanos que gritaban “Diputados si, porros no” tomaron la tribuna.Veras Godoy, quien funge como presidente de la mesa directiva en septiembre, solicitó la intervención de la. Cuando un policía estatal pidió abandonar el salón de plenos, los inconformes le gritaron represor, minutos después continuarán con sus consignas.En conferencia de prensa,resaltó que el acuerdo de Morena no tiene validez, debido a que fue realizado de manera unilateral y sin la presencia de la totalidad de los coordinadores de bancada y representantes políticos.La legisladora priista dijo que la Junta de Gobierno quedó formalmente instalada y que es presidida por ella, lo cual, agregó,Ante el cuestionamiento sobre la, dijo que el Congreso es una institución pública y por tanto ellos tienen derecho de asistir y su filiación partidista no es signo de restricción.Julio Valera negó que haya propiciado que los militantes irrumpieran en la tribuna y destacó que su actuar fue basado en la defensa de la legalidad.Por separado, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN),desconoció el acuerdo de Morena.Durante conferencia de prensa en el segundo piso de la Torre Legislativa, los diputados de Morena declararon que el acuerdo leído por Doralicia Martínez Bautista en tribuna estaba firmado por legisladores deCon lo que argumentan el voto ponderado para que Veras Godoy sea el presidente de la Junta de Gobierno, lo cual, agregaron,El ex rector de la universidad estatal dijo que la, en la que únicamente tendrán acceso los diputados y los medios de comunicación.Además, la diputada Tatiana Ángeles señaló que la insistencia de la fracción tricolor para ocupar el primer año de la presidencia de la Junta de Gobierno radica en evitar que sean descubiertos los malos manejos de la anterior Legislatura.Mencionó que hay una serie de irregularidades dentro de nóminas, como hijos de diputados que cobran hasta 50 mil pesos e incluso personas en nómina sin laborar dentro del Congreso. Además, la diputada Susana Ángeles señaló que autoridades trataron de cooptar a legisladores de Morena.