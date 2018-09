Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el trienio que está a punto de concluir la Contraloría Municipal ha impuesto al menos 18 sanciones económicas a servidores y ex servidores públicos, algunas por varios millones de pesos, sin embargo todas se han impugnado y no han logrado que devuelvan a las arcas Municipales el dinero perdido, reconoció Esteban Ramírez Sánchez, titular del área.Algunas que se han aprobado recientemente por las Comisiones unidas de Gobierno y Contraloría, son una al ex titular de Obra Pública, José Martínez Plascencia, por 39 millones de pesos, ya que en diversas irregularidades causó daño al erario público por 14 millones 298 mil 235.58 pesos.Y otra al ex director de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández Moreno, quien por haber autorizado prestaciones y pagos indebidos a la ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez, que causaron un daño al erario de casi2 millones de pesos, lo sancionaron con 5 millones 509 mil pesos.“Prácticamente las sanciones que se han impuesto por el Ayuntamiento, los servidores públicos las han impugnado, están en proceso, todavía no se resuelven y hasta que se resuelvan en definitiva es precisamente cuando se pueden hacer efectivas las sanciones que se les han impuesto”, dijo Ramírez Sánchez.Recordó que el proceso con la anterior Ley de Responsabilidades, es que la Contraloría turnaba los casos de responsabilidad administrativa al Ayuntamiento, después éste determinaba la sanción, se les notifica a los inculpados y éstos, haciendo uso de su derecho, pueden y han impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa.“Las sanciones se van a hacer efectivas en caso de que el Tribunal lo confirme, confirme las resoluciones del Ayuntamiento. Son los tiempos del Tribunal, yo no puedo señalar cuánto tardarán. Ese es el procedimiento que señalaba la Ley anterior y hay que seguirlo, lo bueno es que ya con la nueva Ley ya nosotros tenemos más atribuciones, ya hemos nosotros incluso sancionado directamente y algunos servidores públicos ya no han impugnado”, explicó.Procecidimientos de Responsabilidad Administrativa 2015-2018: 151Instaurados y substanciadosInvolucrados: 152Ex servidores públicos: 54107 sanciones:66 inhabilitaciones18 sanciones económicas7 suspensiones16 amonestacionesCon la nueva Ley:Van 52 procedimientos3 han sido impugnados