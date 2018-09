Olvidan #TupperChallenge y aprueban barra de alimentos para senadores

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó un acuerdo para que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, haya una barra de alimentos para las senadoras y senadores. Hace una semana en su primera sesión los legisladores de todos los grupos parlamentarios aprobaron un acuerdo de austeridad en el cual se establece en el número 36 que entre las medidas aplicables a los senadores se encuentran eliminar las frutas, semillas y bebidas especiales.



No obstante en las siguientes sesiones, meseros y asesores llevaron a los escaños de los senadores café (capuchino), semillas como cacahuates, almendras y nueces; como manzana rebanada, así como zanahorias y jícamas en cubos.



La presión de bancadas como PRI, PRD, PAN y MC, explicaron a EL UNIVERSAL fuentes de esas fracciones, obligaron a aprobar un acuerdo de emergencia. Se conoció que el costo de dicha barra no podrá exceder los seis mil pesos, informaron senadores a este diario; además los senadores no contarán con edecanes, ni meseros, sino que ellos mismos bajaran a un salón que existe literal mente debajo de sus escaños por los alimentos y regresarán a sus lugares.



El acuerdo fue aprobado este la reunión de la JUCOPO de este miércoles y se hará de conocimiento del pleno en la sesión de este jueves.

