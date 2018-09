¿Cómo desaparecieron 700 mdp de la Sedatu y Sedesol durante la gestión de @Rosario_Robles_? pic.twitter.com/kYyJfiKwGZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 11, 2018



“Nada, nada, nada, absolutamente nada tengo que ver con eso. Hasta ahorita que usted me comenta me estoy enterando”, sostiene en entrevista.

"Sí, aquí vive, pero él no tiene nada de eso, él se dedica a vender gas", dice desconfiada.



"No sé si alguien le haya dada mal uso a mi credencial de elector, he levantado actas por robo, en la empresa (Gasamex) tienen mis documentos, para hacer cualquier trámite te piden identificación. No tengo idea de dónde la obtuvieron", dice.



"Accediendo a lo solicitado por los comparecientes, procedí a protestarlos para que se condujeran con absoluta verdad, apercibiéndolos de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario Público", describe el acta notarial constitutiva.



"Los comparecientes me exhiben el permiso número 0911496 expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 1 de marzo de 2012, por el que se autorizó la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable bajo la denominación de Servicios Empresariales Helte", refiere.



"Doy fe de que me cercioré de la identidad de los comparecientes", reiteró el titular de la Notaría asentada en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Sin embargo, quien figura como socio y administrador único de la empresa,El hombre vende cada día unos 45 tanques de gas y gana 7 mil pesos al mes más propinas. Asegura que no tiene ningún otro negocio, ni tiene relación con las montañas de dinero que llegaron a las oficinas de Helte, en Polanco.Al igual que Helte, hay otrasque sirvieron para dispersar los recursos que fueron saquea dos entre 2014 y 2016 de la Sedesol y de Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Con viejas credenciales de elector, con trámites a medio proceso, con datos de identidad incompletos y con un notario público que dio por buenos los documentos, un grupo de gestores crearon decenas de empresas fantasmas.Las “firmas” que realizaron las mayores operaciones de saqueo fueronQuienes gestionaron los registros ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se identificaron comoLas actas constitutivas y los poderes de administración y para pleitos y cobranzas fueron expedidos por el Notario 96 del Edomex, Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.El fedatario asentó en todos los casos que verificó las identidades de los socios.Roban Rosa Sánchez, esposa de Dionicio, se sorprende cuando, a la puerta de su domicilio, en Ojo de Agua, Estado de México, se le pregunta por su marido y se le da como antecedente la compañía Servicios Empresariales Helte.La casa de Sánchez es un inmueble de una sola planta, con una fachada de tabique rojo, con dos zaguanes de herrería en forma de arco, una puerta peatonal también rematada en semicírculo y en lo alto del patio se alzan tres domos transparentes.Con un trapo de cocina entre los dedos y las manos todavía húmedas por la faena doméstica, Sánchez acepta transmitir el mensaje a su esposo, quien al día siguiente se reporta por teléfono.Domínguez Hernández corrobora que, efectivamente, la fecha de nacimiento que se le atribuye en el acta constitutiva, es la suya, pero que no es originario de la Ciudad de México, sino de Hidalgo.Desde hace 20 años, explica, vive en Ojo de Agua y desde hace 40 trabaja para la empresa Gasamex, en donde actualmente se desempeña como supervisor de ruta.Domínguez Hernández asegura que no sabe quién es el hombre que figura como su socio y que puso como domicilio el suyo, ni tampoco conoce a María Marcelina Martínez Arrieta, a quien presuntamente le confirió un poder notarial para pleitos y cobranzas.De acuerdo con el Testimonio notarial por el que se le concedió en 2012 la administración de Servicios Empresariales Helte a María Marcelina Martínez Arrieta, la mujer, de entonces 65 años, se identificó con una copia de su credencial de elector que había sido emitida 21 años atrás.Entre 2014 y 2017, de acuerdo con los registros obtenidos por la ASF, a Helte presuntamente le fueron entregados 493.7 millones de pesos que, en teoría, habría tocado administrar a Martínez Arrieta.Su domicilio está ubicado en la calle Héroes de Padierna, en la Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo. Se trata de un departamento ubicado en la segunda torre de un multifamiliar con una planta baja oscura que rezuma humedad.Para subir a la torre primero hay que franquear una maciza puerta de barrotes metálicos asegurada por un pasador de acero, su departamento, el 207, está protegido, como el resto, por una estructura de herrería con dos chapas que se sobrepone a la puerta de madera.En ese inmueble, en el piso de arriba, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aseguró recientemente un departamento por venta de droga al menudeo, el cual todavía tiene los sellos en la entrada.De acuerdo con el padrón de beneficiarios del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Martínez Arrieta recibió en el primer trimestre de este año dos apoyos sociales, uno por 14 mil 506 pesos y otro por 18 mil 442 pesos, también estuvo registrada en el padrón de beneficiarios "La Protectora", que otorgaba la delegación Miguel Hidalgo, con un apoyo de 6 mil pesos.La vida desahogada que tendría una administradora de una empresa tan exitosa como Helte, no se refleja en su hogar, el recibo de un pago extemporáneo de la luz fue pegado al medidor para evitar el corte del suministro.A pesar de que Grupo Reforma realizó varias visitas a su domicilio, Martínez Arrieta no pudo ser localizada.El mismo día que el Notario Público 96 del Estado de México, Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, emitió el acta constitutiva de Servicios Empresariales Helte, el 7 de mayo de 2012, también lo hizo para la empresa con razón social Comercializadora Devolviendo Confianza S.A. de C.V.Acto seguido redactó un testimonio notarial en el que la administradora única de la compañía, Elizabeth Mojica Solano, otorgaba un poder general para pleitos y cobranzas en favor de Nicolás Villanueva Zacarías.Devolviendo Confianza recibió en 2014, 2015 y 2016 recursos de los proveedores de Sedesol y Sedatu por un monto de 223.4 millones de pesos, constituyéndose en la razón social a la que más dinero le fue transferido.Esta firma, a través de Cometra y Tameme, presuntamente envió, entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, 47.8 millones de pesos a los domicilios de Emerson 150 y Sócrates 128, en Polanco; a Río Mississipi 156, San Miguel Chapultepec —que no existe—, así como a la empresa ADO en Cancún.El domicilio de Mojica Solano registrado en el acta notarial es un inmueble de una sola planta con una fachada azul y un zaguán metálico blanco, ubicado en la Colonia Santa Isabel Tola, en la Delegación Gustavo A. Madero. A pesar de las visitas realizadas por Grupo Reforma la mujer no fue encontrada.En el domicilio de Villanueva Zacarías, en la Colonia Ampliación Loma Linda, en Naucalpan, la persona que atendió al llamado aseguró que el hombre nunca ha vivido en esa casa.Dos años después de haber constituido las dos empresas anteriores, el mismo notario emitió un poder en el que Manuel Santos López, administrador único de Comercializadora Green Recyt S.A. de C.V. le confirió a Antonio Israel Rodríguez Cruz la administración de la compañía.Esta empresa recibió 106.5 millones de pesos de los proveedores de Sedesol y Sedatu, firmó un contrato con Cometra para la preparación y entrega de nómina en Playa del Carmen, Quintana Roo y ordenó que los recursos fueran trasladados a Casa Goce Centro Cambiario S.A. de C.V., ubicado en el centro de ese destino turístico.En la copia de la credencial de elector de Rodríguez Cruz, expedida en 2006, está registrado un domicilio ubicado en Avenida del Rosal 200, en la Colonia Los Ángeles, Delegación Iztapalapa, el cual no pudo ser localizado pues no corresponde con la numeración de esa calle.En la escritura 65527, el Notario Público 96, Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, aseguró que se cercioró de las identidades de los socios fundadores de la empresa Servicios Empresariales Helte, la cual esfumó 493.6 millones de pesos de recursos públicos provenientes de Sedesol y Sedatu.Lo anterior a pesar de que quien aparece como socio y administrador no tiene ni idea de que es "dueño" de la compañía.