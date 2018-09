El susto del menor ocurrió cuando encontró las llaves del auto de un policía en la calle, por lo que, el entregárselos, éste lo acusó de ladrón y lo llevó a la comisaría de la Ciudad del Pescador, en Bellavista, donde fue retenido durante cerca de 12 horas.

Asustados por la desaparición del menor, los familiares acudieron a la comisaría, donde se llevaron una sorpresa cuando vieron al niño llorando con varios policías que lo interrogaban.

El niño contó que los oficiales no lo dejaron llamar a su casa, ni comunicarse con sus padres, además de que le pegaron y amenazaron con llevarlo al reclusorio de Maranguita por ‘delincuente’.

Ante las cámaras de América Noticias, los familiares del estudiante narraron que el niño salió de casa para comprar una lámina a las 5 de la tarde del lunes, pero cuando pasaron las horas, se preocuparon al no verlo volver.

Un suboficial vestido de civil acusó al niño de intentar robarle el vehículo, pero fue una confusión, porque la madre del menor no dudó en indicar que demandará al agresor de su hijo, quien es el suboficial Ronald Camacho, por maltratos contra el escolar.

En una entrevista en el programa ‘Beto a saber’, el deportista y ganador de medallas en matemáticas, reveló que los elementos de la dependencia policial amenazaron con sembrarle 800 kilogramos de marihuana para llevarlo a Maranguita.

“Estaba en el carro y en ese momento él me chapa del hombro, me dice que vamos a ir a la comisaría. Cuando llegué me empezaron a cachetearentre el (presunto) agraviado (suboficial Ronald Camacho ) y otro policía”, contó el niño. “Luego me dijeron que me iban a sembrar marihuana. Estuve detenido 12 horas y me negaron comunicarme con mis padres”, agregó.