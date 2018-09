Cabildean contra aranceles de Donald Trump... empresas de EU

"Cada grupo comercial está mucho más ocupado porque hay mucha más actividad en todos los aspectos de lo que hacen los grupos comerciales", dijo Steve Orava, quien dirige la práctica de comercio internacional en la firma de abogados King & Spalding en Washington.



"Todos los sectores de la economía de EU pueden perder en una guerra comercial", destacó Matthew Shay, presidente de la Federación Nacional de Minoristas. El objetivo de la campaña es "garantizar que Washington comprenda las consecuencias en el mundo real de una guerra comercial".

las empresas unen fuerzas para tratar de persuadir al Presidente Donald Trump de quepublicó que organizaciones, que representan a miles de empresas en sectores como minoristas, fabricantes de juguetes, agricultura y tecnología, planean anunciar hoy que están cooperando en una campaña de cabildeo llamadapara oponerse a los aranceles a las importaciones.Es la última señal de que las empresas están intensificando el cabildeo contra los aranceles que lade acuerdo con los informes de divulgación compilados por el Centro para Políticas Receptivas.Pocas peleas políticas han desencadenado un gran salto en la actividad de cabildeo, aunque hay más cabilderos comprometidos en general con cuestiones como impuestos y la atención médica. Algunas empresas están preocupadas por el aumento de los costos de los materiales importados; otros, particularmente agricultores, sobre aranceles de represalia impuestos por China y Europa a las exportaciones de Estados Unidos.Fabricantes de automóviles, concesionarios de automóviles y autopartes planean ejecutar una campaña conjunta que se opone a nuevos aranceles en la industria. Y la semana pasada, la asociación comercial de minoristas, incluidas Target Corp. y Walmart Inc., trajo a 150 pequeños minoristas a reuniones con legisladores para hablar sobre cómo las tarifas podrían perjudicar a sus negocios.No todos los grupos industriales se oponen a las tarifas de Trump. La Asociación Nacional de Ganado de Ganado, que representa a los ganaderos y productores de carne de Estados Unidos, respalda la postura comercial dura del presidente.Pero la mayoría del cabildeo centrado en el comercio este año ha estado en contra de los aranceles.En una carta que planean enviar hoy al Congreso, los grupos empresariales anunciarán su último esfuerzo para defenderse de las tarifas. La campaña multimillonaria "Tariffs Hurt the Heartland" del grupo tiene como objetivo contar las historias de granjeros y dueños de negocios afectados por los aranceles de importación.La Cámara de Comercio de EU, la Asociación Nacional de Fabricantes, la Mesa Redonda Empresarial y los hermanos Koch están llevando a cabo sus propios esfuerzos de cabildeo para promover el libre comercio.El mecanismo inusual que Trump está utilizando para imponer las tarifas ha significado que muchos lobistas no pueden confiar en el libro de jugadas habitual, mencionó la publicación.Sigue leyendo: