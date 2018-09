A LA VISTA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si alguien duda de la fortuna y el poder de Rafael “El Gallo” Barba, amasado en el sexenio de su compadre Miguel Márquez, lo invitamos a conocer la mansión que compró en agosto pasado.Aunque a lo mejor nadie abre la puerta porque según los maestros de sus hijos, la familia vivirá algún tiempo en San Antonio, Texas.El gobernador electo, Diego Sinhue, no decide todavía el perfil que propondrá para la ratificación del Congreso del Estado como titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. En la reunión con los socios de Concamin Bajío les solicitó que le hagan propuestas, de preferencia mujeres.“No queremos a alguien que ustedes piensen que viene a ocultar algo”, les dijo Diego a los industriales. Les recordó que la nueva legislación del Sistema Estatal Anticorrupción establece como requisito que “no podrá ser o haber sido dirigente de partido o asociación política, o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de culto religioso, en los cinco años anteriores a su nombramiento”.El Góber electo lanzó, sin querer queriendo, un dardo a AMLO, comentó a los capitanes de la Concamin que busca hacer “un gobierno transparente, exitoso, que contraste con lo que pase a nivel nacional”, y matizó que desea que al nuevo Gobierno de la República le vaya muy bien. Agregó que tendrán un plan B a El Zapotillo que definirán los técnicos, y no se someterá a consulta, y hubo risas.Diego Sinhue mantuvo el hermetismo de los nombres para la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría. Se dice que se estarían confirmando uno o dos días antes de que tomen el poder, e incluso que ni siquiera estaría en la presentación, la cual estaría a cargo del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.Trasciende que hoy Diego Sinhue Rodríguez viajará a la Ciudad de México para reunirse con el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, y establecer los primeros lazos de apoyo.La empresaria Helen Anaya, presidenta de la Comisión de Turismo de Concamin Bajío, le comentó a Diego Sinhue que sin seguridad no hay turismo, y aprovechó para echar flores a la gestión del secretario de Turismo, Fernando Olivera, de quien no se atrevió a pedir su continuidad, pero todos lo entendieron. Esta semana Diego se reunió con representantes del sector turístico, pero el nombre aún se lo guarda.Mujeres de todos los partidos firmaron en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para rechazar y condenar toda presión ejercida contra mujeres electas para que renuncien a sus cargos de elección.En rueda de prensa en San Lázaro, la leonesa diputada federal del PVEM, Beatriz Manrique, se pronunció por el “no al regateo de los derechos de las mujeres electas, no a la violencia política”.El llamado se da luego de que más de 30 mujeres en Chiapas renunciaron como regidoras y diputadas para que sus cargos sean ocupados por hombres, el mayor número son del Partido Verde.