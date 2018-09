"La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lamenta y condena el cobarde y artero ataque en contra del director del Mando Único de Apaseo el Alto, Azael “N”, ocurrido esta tarde", dice el texto.

"Al momento, se tiene reporte de que el elemento y escolta Jorge “N" perdió la vida en el lugar, mientras el director del Mando Único Azael fue trasladado a un hospital donde más tarde se reportó su fallecimiento por lesiones de arma de fuego". "La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene una estrecha colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de coadyuvar en las investigaciones para dar con los presuntos responsables de tan artero ataque a efecto de que se les aplique todo el peso de la ley", anuncia la dependencia.

En sólo un día mataron a cuatro policías en el estado Guanajuato: dos perdieron la vida la mañana de este miércoles en un ataque en una gasolinera de la comunidad de Victoria de Cortazar, y los otros dos en una balacera frente a la Central de autobuses de Villagrán.Esta mañana, am reportó que dos policías perdieron la vida en una emboscada en una gasolinería en la que se presume que iban a cargar gasolina, cuando, al aparecer, un grupo armado les disparó en repetidas ocasiones.Y aunque los policías trataron de repeler el ataque, su armas no fueron suficientes para hacer frente a los agresores, que los dejaron tirados alrededor de la patrulla.Luego, por la tarde, se reportó otro ataque en Villagrán, en el que inicialmente sólo se reportó la muerte de un elemento y la lesión de gravedad de otro. Sin embargo, un par de horas después se confirmó que la balacera también cobró la vida del oficial que fue trasladado para recibir atención médica.De acuerdo con lo publicado por am, la balacera en Villagrán fue a unos metros de la Central de Autobuses, en donde la unidad de los policías fue rafagueada.Otro ataque fue registrado a la media noche en Acámabaro, en el que resultó un civil asesinado.Según los reportes, las instalaciones de Seguridad Pública de Acámbaro fueron atacadas a balazos por civiles armados,quienes dispararon las ráfagas en repetidas ocasiones.A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, confirmó que uno de los policías ejecutados era elemento del Mando Único.La dependencia detalló que refería al hecho que se registró después de las 18:00 horas, sobre la carretera federal 45 tramo Celaya-Salamanca, a la altura con el entronque de la entrada al municipio de Villagrán, mientras los elementos circulaban en una unidad oficial.