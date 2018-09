Motociclista sufre caída tras evitar un choque con otro vehículo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un motociclista cae de su vehículo y resulta lesionado; se presume que intentó evitar chocar contra otro auto, los hechos ocurrieron en San Francisco del Rincón.El día de ayer cerca de las 8:40 de la mañana, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia municipal, de acuerdo a algunas versiones,Aparentemente, el afectado intentó esquivar dicho automóvil, sin embargo no lo logró y cayó al suelo, lo que provocó raspones a la altura de la frente, nariz así como a la altura de la rodilla izquierda.De inmediato paramédicos se encargaron de brindarle los primeros auxilios, y se determinó que no presentaba lesiones graves por lo que no era necesario ser trasladado a alguna unidad médica.Se le dieron algunas recomendaciones tanto socorristas y personal de rescate de Protección Civil, y posteriormente se retiraron del lugar de los hechos, quedando a cargo agentes de Tránsito municipal.