“En nivel operativo si ha crecido la rotación de personal y, ya llega a ser hasta de 30%. Como compañía de personal anteriormente encontrábamos talento para las empresas a 30, 40 minutos de la planta, hoy hay casos que van de un municipio a otro”.



“De continuar así el crecimiento pudiera venirse una tendencia de cambio de residencia, las empresas tendrían que generar aulas de vivienda para la gente de la planta que pueda venir de Chiapas, Tabasco, Oaxaca. A lo mejor ya lo han pensado, con lo que existe ya no es suficiente”.



“Tenemos un problema de personal de al menos un 30%, ya varios empresarios han aumentado los sueldos, realizado cambios en las formas de trabajo y, pese a ellos los jóvenes se siguen saliendo para irse al automotriz y al final dentro de ese mismo sector hay mucha rotación por el pirataje de personal”.

Guanajuato registra una rotación laboral promedio del 30% en los sectores de manufactura y metalmecánica.En entrevista con Jesús de la Rosa, Business Development Manager de ManpowerGroup (gerente de Desarrollo de Negocios), explica que el motivo principal es el alto crecimiento que han tenido sectores como el autopartes-automotriz que han generado una amplia demanda de personal calificado, y hoy ya no es suficiente con el existente en el Estado.Advirtió que de continuar así el crecimiento, podrían las transnacionales optar por traer a personal de otras partes de México, por ejemplo del sur en donde la gente busca una oportunidad para laborar.La falta de personal y la rotación del mismo no es algo ajeno a los sectores tradicionales del estado como son el calzado y su proveeduría, mismo caso que el textil.En repetidas ocasiones el presidente de la CICEG, Luis Gerardo González García, ha denunciado la falta de empleados que tienen el sector y las diferentes acciones que han tomado como cámara y, los propios empresarios desde su plantas para capacitar a nueva mano de obra.Mismo caso que en el textil, ayer Alonso Rocha López, ex presidente de la CANAIVE, en reunión de la Concamin Guanajuato con el gobernador electo, Diego Sinhue, pidió de su apoyo para crear juntos programas que eviten el constante problema de la falta de personal.La muestra de la oferta laboral que continuará creciendo en Guanajuato y es que el año pasado la Tendencia Neta de Empleo para el cuarto trimestre de 2017 (octubre-diciembre) fue de +8%; mientras que en este año, en el mismo periodo esperan que sea de +15%, es decir, 7 puntos porcentuales más, mencionó el mismo Jesús de la Rosa, Business Development Manager de ManpowerGroup.La proyección es de acuerdo a la “Encuesta Expectativas de Empleo” que realiza Manpower correspondientes al tercer trimestre de 2018 (julio - septiembre). En la muestra participaron 4 mil 408 empleadores a nivel nacional.En el caso de León sin considerar el ajuste estacional, los empleadores reportan una Tendencia Neta de Empleo de +18%, donde 19% planea aumentar sus plantillas laborales, 1% prevé disminuirlas, 79% espera permanecer sin cambios y 1% no sabe., comentó de la Rosa.Añade que servicios reporta +15%, 8 puntos porcentuales arriba en comparación con el trimestre anterior y 3 puntos porcentuales arriba en comparación con el año pasado.

