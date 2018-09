Aaron Rodgers es un enigma

Green Bay, Wisconsin.— Aaron Rodgers se ausentó de nueva cuenta de la práctica de los Packers, de cara al duelo de la Semana 2 ante los Vikings de Minnesota, que no se fían de los reportes preliminares y se preparan para enfrentarlo.



Mike McCarthy, entrenador de los Packers, se mostró cauto al momento de los cuestionamientos sobre el estado real de su quarterback, quien el domingo pasado resultó con una lesión en la rodilla izquierda (se presume fue un esguince), durante el juego ante Bears de Chicago, al que volvió después de ir al vestuario a recibir atención médica para sumar 21 puntos en el último cuarto, y darle a su equipo la victoria por 24-23.



Veremos mañana qué presenta”, dijo McCarthy, quien añadió que enviaron a Rodgers a trabajar en su recuperación junto con el resto de los lesionados del equipo, en busca de que esté en buenas condiciones para el juego del n de semana.



Durante estos tres días, Rodgers ha tenido descanso por las molestias en la rodilla y aunque todavía es una incógnita si regresará a los entrenamientos que restan previo al enfrentamiento con los Vikings, será hasta mañana cuando se den las listas ociales de los jugadores disponibles de cada equipo, cuando se sepa si estará en condiciones de salir al emparrillado. Añadió que el quarterback ha sido evaluado todos los días después de la lesión ante los Bears, aunque insistió en mantener reservado su pronóstico.



Quienes no se confían de lo que ocurre en el campo de prácticas de los Packers son los Vikings, cuyo entrenador, Mike Zimmer, aseguró que preparan el partido como si lo fuera a jugar Rodgers, ya que entiende que el jugador mejor pagado de la NFL todavía cuenta con mucho tiempo para recuperarse y aparecer el domingo en el US Bank Stadium.



“Estoy seguro de que va a jugar”, dijo Zimmer ayer después de la práctica en Minnesota, en donde conocen bien la capacidad de Rodgers para recuperarse de las lesiones y ayudar a su equipo a tener mejores oportunidades en los juegos que parecían complicados por su posible ausencia.