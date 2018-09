Una nueva polémica nació al darse a conocer el documental sobre la muerte de la modelo Reeva Steenkamp a manos del atleta Oscar Pistorius.De Amazon Prime y producida por Vaugan Sivell, el documental "Pistorius" relata la vida del atleta y cómo aquel 14 de febrero del 2013 arremetió en contra de su novia, a quien asesinó a balazos.En una entrevista para el diario británico Daily Mail, la familia de la modelo sudafricana calificó como "insensible", ya que muestra fotografías del cuerpo sin vida en la escena del crimen.Simone Cowburn, hermana de Reeva, criticó y se mostró indignada por la cinta, pues señala que no ha sido fácil mantener a sus padres alejados de la situación.

"Mis padres no son para nada jóvenes. Temo que esto tenga un efecto devastador sobre ellos. Mi padre no ha estado bien de salud últimamente y tiene problemas del corazón".

"Me paso mucho tiempo resguardando a mis padres de lo que está en internet de Reeva. No queremos que nadie vea las fotos de sus manchas de sangre y menos después de tanto tiempo", comentó Cowburn.El documental reveló que al atleta, quien tenía antecedentes de comportamiento agresivo, le llegó un mensaje de texto con una fotografía de la modelo, cosa que pudo influir para que atentara en contra de Steenkamp.En 2017, Pistorius, quien fue hallado culpable por homicidio, recibió una nueva condena por 13 años y cuatro meses de prisión.Por su parte, Sean Richard, director del documental explicó que su objetivo es contar objetivamente este caso que conmovió al mundo entero."Estos fueron eventos realmente trágicos que sucedieron frente a la mirada de los medios. Como cineastas queremos contar la historia de la manera más objetiva posible", explicó a The DailyMail.