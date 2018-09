Al estilo Ronaldinho, Maradona exige casa con playa artificial

No todo es color de rosa con Diego Maradona en Culiacán.



Su estancia en el Hotel Lucerna seguramente se ampliará, no solamente porque en La Primavera, fraccionamiento que tiene a una parte de los inquilinos con alta oposición para que llegue, sino porque también el argentino ha solicitado de manera obligatoria que donde vaya a vivir tenga piscina, playa articial y una sala de cine.



Mientras no estén esos requisitos, nada de nada, seguirá encerrado en el piso siete del hotel en la suite principal, que se compone de dos habitaciones: una frente a otra, en medio una sala, servicio de mayordomo, sábanas con mayor número de hilos y duvets más costosos; es decir, nada del otro mundo para las exigencias de Maradona.



Hay una propuesta de una casa en la zona residencial llamada Montebello, lugar que cuenta con estacionamiento para 20 automóviles, sala de cine y extravagancias del más alto nivel, pero habrá que esperar si acepta la propiedad y si los dueños del inmueble están dispuestos a rentarlo por solamente tres meses, tiempo que -ha trascendido- estará en Culiacán el ex astro argentino.