Rickie Fowler regresará al OHL Classic

Rickie Fowler, número nueve del ranking mundial, regresará al OHL Classic en Mayakoba. El año pasado, el estadounidense quedó segundo, por detrás del campeón Patton Kizzire.



Otros jugadores conrmados incluyen al trio de mexicanos miembros del PGA TOUR, otros latinoamericanos destacados, un ex campeón del FedExCup, un gran número de campeones pasados en Mayakoba y el actual capitán del U.S. Ryder Cup, Jim Furyk. “El año pasado estaba muy emocionado de participar en mi primer torneo en Mayakoba porque había escuchado excelentes comentarios por parte de otros jugadores, sus esposas y novias. Y tenían razón.



Nos la pasamos muy bien. A pesar de que no obtuve la victoria, tuve una gran semana”, dijo Fowler. De los mexicanos, Abraham Ancer lidera la lista.