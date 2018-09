Andrea Legarreta 'al tú por tú' con alguien que la llama 'cincuentona ridícula'

'Alma de hippie'



“Cincuentona ridícula, no te da pena vestirte como tus hijas, por mucha cirugía que uses en la cara y mucho ejercicio se te ve lo vieja en el cuello y en las manos, ubícate vieja ridícula”.



"Esta se queda en la edad de las hijas y ya casi está en 50 cincuentona. No le va".



“Neta qué manera de querer fastidiar con los años jajajajaja ¿Qué esperas? Que me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa de nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer! Si a ti te gusta usar eso, lo respeto pero no me voy a poner lo que tú esperas. Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo y cada quien debe usar lo que quiera, ¿Cómo ves? Gracias, bye”.

Por sus comentarios, sus vacaciones, 'sus orgasmos' en horario familiar, o su forma de vestir, Andrea Legarreta siempre está en boca de todos, pero esta vez ella también entró a la conversación, pues la llamaron 'cincuentona ridícula'.escribió la conductora en su cuenta de Instagram, presumiendo un vestido largo con figuras y el cabello suelto.Hubo comentarios positivos y negativos, pero uno de ellos en particular, hizo que la conductora respondiera.El asunto no comenzó ahí; desde que subió una foto en pantalones negros con remaches y agujeros, tenis blancos con estrellas y un chaleco, los comentarios tipo 'Ya no me gusta' empezaron.Ahí les va la respuesta de Andrea Legarreta:La controversia entre los usuarios sigue, como también siguen las publicaciones de la conductora de 'Hoy'. No nos queda más que preguntar ¿qué opinas?Con información de Soy Carmín y redes sociales.