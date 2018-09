“Resulta evidente que este famoso compadre ‘El Gallo’ Barba, de Miguel Márquez, tiene un claro enriquecimiento inexplicable, yo he conversado con muchos empresarios de Irapuato y todos concurren en que los negocios que tenía hace seis años, por muy exitosos que fueran, no explican el nivel de enriquecimiento del que ahora goza y que además lo ostenta con la compra de casas como esa.



“Con el tiempo se irán encontrando todas las evidencias para lograr que el gobernador Márquez quede plenamente demostrado que ha sido el más corrupto que ha tenido Guanajuato en su historia y que pueda devolver lo que se robó y pagar la culpa de esos desvíos”, expresó el ex Alcalde panista de León.



“Ahorita no hay manera de probarlo porque están ocultando la información y el Gobierno Federal actual de (Enrique) Peña Nieto coadyuva en protegerlo. No le va a servir el haber puesto a su gobernador tapadera Diego Sinhue porque yo entiendo que esa es la labor que pretenderá cumplir Diego, pero hay otras instancias desde el nivel Federal que se utilizarán para descubrirlo”, apuntó.

El ex candidato de Morena-PT-PES a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, acusó que hay un evidente enriquecimiento inexplicable del empresario Rafael Barba, compadre del gobernador Miguel Márquez, y que el próximo Gobierno Federal investigará el posible desvío de recursos públicos.El político leonés dice que a partir del 1 de diciembre, el Gobierno Federal investigará a fondo la vinculación de recursos públicos con la riqueza del empresario irapuatense, entre otros asuntos.Si hubiera delitos del mal uso de recursos públicos esos prescriben hasta dentro de 5 años, así que: “Habrá condiciones para investigar de manera profesional e imparcial la corrupción del sexenio”.

“Hay una clara evasión fiscal por la falsedad en el valor del inmueble y eso hace responsable al perito valuador, incluso hay una responsabilidad solidaria de parte de la Notaría, y obviamente es algo que el Municipio de Irapuato debiera estar ya promoviendo, la recuperación del recurso que le timaron (en relación al Impuesto de Traslación de Dominio y el Impuesto Predial que deben de cobrar).



“También entra Hacienda por el ISR pero ese recae en el vendedor, no en el comprador, y el tema hacendario federal debiera estar tomando la nota para investigarlo”.



“Se debe de iniciar una investigación por el tema del avalúo, ya traemos una investigación previa, integral, en la Dirección de Catastro, no hemos podido concluir porque se pidió que se hiciera no sólo auditoría a avalúos, sino al desempeño de los propios servidores públicos que lo integran, si es por irregularidades, inclusive por una cuestión de avalúos externos”, dijo la presidenta de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento de Irapuato, Susana Bermúdez Cano.



“Hay detalles como uso indebido de la computadora, pero otras que sí tienen ya una responsabilidad ameritable de acuerdo a la propia ley, un daño al erario no puedo determinarlo ahorita, pero indirectamente sí podría haberlo, al final del día es un recurso recaudatorio que ingresa al patrimonio municipal”.



“Es una de las áreas de las que el presidente electo debe tener en puerta para hacer cambios estructurales, que no te lleven a estos perjuicios, inclusive comentarios que digan que es una práctica de la Administración, porque no es así; sin embargo, se debe tener cuidado, independientemente de las sanciones que se puedan generar, en caso de resultar responsables, también se deben tomar cartas en el asunto, el presidente electo debe traer muy palpable esta situación, es sano que se haga una reestructura de esta área”.



“Es un tema privado, no tengo mayor injerencia, véanlo con los privados, con los que compran y los que venden”, dijo el mandatario estatal durante su gira de obras en Irapuato.



“Cuando se pacta una compraventa es entre particulares, es como si yo tengo una casa y se la vendo a José Luis y, si mi casa vale un millón y yo se la quiero dar en 500 mil pesos, más bien pregúntenle a los particulares en qué términos pactaron su compraventa, así de simple”, respondió el alcalde interino, Xavier Alcántara.



“Si el contexto de pregunta va en que si nosotros (Municipio) valuamos, no, nosotros no valuamos, se paga un impuesto, sí, y ese va sobre el avalúo pero no el de la compra-venta sino lo que valúa el Municipio año con año, que es con lo que se paga del impuesto predial”, finalizó.



“En Irapuato todo esto es sabido y se actúa con tal descaro ante la impunidad que campea en el estado, de que no les va a pasar nada, lo que creo es que, ante la falta de una investigación que no se va a dar en el Estado, puede intervenir ante alguna denuncia la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera creada para atender operaciones sospechosas como ésta (compra de casa).



“Esto para investigar el origen de los recursos que se están usando y con ello corroborar o descartar algún ilícito”.



“Lo que sí está claro es que desde Irapuato se ha creado un centro de operaciones de una posible red de corrupción, que abarca empresarios, como la persona que señalan, y funcionarios públicos, lo de la casa es una de las muchas denuncias, están hoteles, contratos, asignaciones directas, funcionarios colocados en áreas estratégicas con intereses particulares y que están relacionadas con El Gallo Barba”.

La propiedad adquirida por Rafael Barba tiene un valor aproximado de 25 millones de pesos pero sólo pagó siete millones según consta en la escritura, lo cual señaló que también debe investigarse.Sin habitar se encuentra la residencia adquirida por el empresario Rafael ‘El Gallo’ Barba, inmueble que se encuentra en una unidad privada en la calle Paseo de la Cañada, en Villas de Irapuato.Así lo señaló el vigilante de la privada, ubicada en el cruce con la calle Paseo Bellavista, en una de las zonas más exclusivas de Irapuato, a donde acudiópara buscar al empresario irapuatense, luego de revelar que el avalúo de esta mansión se registró por peritos del Municipio en 7 millones de pesos, aunque el costo real es de al menos 25 millones de pesos.Es en el número 11 dentro de la privada donde se encuentra la residencia, resguardado por un vigilante y con acceso restringido, por una pluma que se controla desde una pequeña caseta que casi pasa desapercibida., se limitó a decir el vigilante, quien agregó que no se puede dar acceso a ninguna persona si no hay alguien que lo autorice, como es el caso de inmueble adquirido hace más de un mes por ‘El Gallo’, quien lo compró a la familia Tomé, también conocidos empresarios irapuatenses.Toda la zona que rodea estos inmuebles se encuentra bardeada y con cercas de alambre y púas.El avalúo que realizó el perito certificado por la Tesorería Municipal de Irapuato, el arquitecto Vicente Eduardo Esteban Martínez, a la residencia adquirida por Rafael ‘El Gallo’ Barba, se sumará a las irregularidades por las que, desde principios de este año, la Contraloría Municipal realiza una auditoría a Catastro.La regidora agregó que también existen quejas de usuarios por el desempeño de los funcionarios, además el Gobierno del Estado ya traía observaciones en esta área de la Administración a cargo del alcalde con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez.Bermúdez Cano agregó que esperan cerrar esta investigación antes de que termine la Administración el próximo 9 de octubre, aunque el informe bimestral que se alcanzaría a someter a aprobación del pleno del Ayuntamiento sería el de junio-julio, mientras que el de agosto-septiembre quedaría pendiente, que es donde se integraría esta investigación.En la investigación de am trascendió que el encargado de Catastro, Carlos Alberto Hernández, fue señalado por irregularidades similares en la Administración del ex alcalde, Jorge Estrada Palero, que le valdrían incluso la expulsión del PAN, donde militaba, aunque antes de que se concretara este proceso, él salió de las filas del blanquiazul.La presidenta de la Comisión de Contraloría hizo un llamado al presidente municipal electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, para que haga una reestructura en Catastro, donde se han identificado estas irregularidades y que no se den estas malas prácticas.Un pacto entre particulares fue como definieron el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde interino Xavier Alcántara Torres, el avalúo realizado por un périto especializado del Gobierno de Irapuato con la que el empresario Rafael ‘El Gallo’ Barba, para adquirir un inmueble en una ‘ganga’.publicó que gracias a dicho avalúo, el inmueble ubicado en Villas de Irapuato con un costo de al menos 25 millones de pesos, fue adquirido por el también compadre del Gobernador, en 7 millones de pesos.El inmueble, propiedad del empresario José Tomé Elías, se ubica en la calle Paseo de la Cañada, una unidad privada.La priísta irapuatense Yulma Rocha Aguilar se pronunció porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revise la legalidad de las operaciones de Rafael ‘El Gallo’ Barba.Mencionó que por sí solo el enriquecimiento inexplicable del allegado del Gobernador, amerita investigarse a fondo para confirmar, o en su caso descartar, el posible mal uso de recursos públicos.La priísta refirió el caso del empresario Moisés Mansur, identificado prestanombres del exgobernador Javier Duarte, lo que ejemplifica que ante cualquier sospecha debe investigarse pronto.

