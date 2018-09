Peligran por mal servicio de transporte público, denuncian en Rinconada de los Fresnos

“Ese día me animé a salir a la tienda acompañada de mi hermana, el de la ruta 27 se paró a la altura de las oficinas del fraccionamiento que estaban antes ahí, casi al llegar a la banqueta el del camión arrancó, no le dije nada al señor pero mi hermana si le reclamó”, indicó.



“Manejan muy feo, las que tenemos niños chiquitos y que nos toca ir parados parece que fuéramos animales por la forma en que manejan, comprendo que tienen el tiempo medido y con tantas obras el tráfico está muy congestionado, pero una como usuario es la que la lleva”, refirió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las rutas de transporte público que pasan porse han convertido en un peligro para los vecinos, pues transitan a alta velocidad, se detienen a media calle a bajar y subir pasaje, y prestan un mal servicio a los usuarios.Una de las vecinas afectadas esquien esta semana casi fue atropellada por la unidad IR-0630 de la ruta 27, cuando cruzaba la avenida de esta colonia en compañía de su hermana.Hace un mes, Karla dio a luz a su segundo hijo en un parto delicado, que aún no le permite caminar de manera normal, y al intentar cruzar la calle, el chofer del camión le dio el paso, pero aún no llegaba a la banqueta cuando éste arrancó y casi le pega en la cara con la parte delantera de la unidad.Esta no es la primera vez que Karla se siente en peligro, pues en otra ocasión iba con su esposo en un automóvil, detrás de un camión de la ruta 17 que iba subiendo y bajando a los pasajeros a mitad de la calle, y al pedirle que les permitiera pasar, el chofer los insultó.Relató que aentran las rutas 26, 17 y 27, que pasan de manera constante por la vialidad principal, conduciendo muy rápido y pelándose por el pasaje, sin importarles que circule mucha gente que sale a trabajar y que van a las escuelas de la zona.La vecina exigió a las autoridades deque pongan más atención a la prestación del servicio en el transporte público, y de ser posible, establecer un operativo en la zona, para evitar accidentes.