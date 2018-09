¿Vas a donar? Estos requisitos debes cumplir y estos tabús no debes tener

“Lo que estamos intentando es que el joven se convierta en voluntario para que ayude, recordemos que la inseguridad del estado ahora es con arma de fuego, recordemos que los accidentes automovilísticos ahora son casi mortales es más velocidad con menos lámina, la mayoría de los accidentes llevan sangre, y no se diga ahora que ha crecido sobre todo en la región de Irapuato tanta empresa donde accidentes llevan a la amputación”, dijo.



“Antiguamente cuándo íbamos a algún lugar y poníamos algunos sillones para ver quien se acercaba, nadie se acercaba en realidad, estábamos ahí esperan quien nos hiciera el favor, ahora no, los jóvenes en estos últimos años tienen una gran respuesta”, señaló.



“Donar sangre es benéfico, recordemos que la médula ósea cada vez que alguien dona 450 mililitros se capacita y fabrica células que en otro momento no está fabricando”, aseguró.

El aumento a la violencia, accidentes automovilísticos y amputaciones generadas por accidentes de trabajo exigen concientizar a la población de la importancia de la donación de sangre, opinó el Doctor José Miguel López Zepeda, Coordinador Estatal de las campañas de donación de sangre del Centro Estatal de Medicina de Transfusión de laLo anterior lo manifestó durante la culminación de la campaña de donación que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) donde se recaudaron al rededor de 150 unidades de sangre.Aseguró que se debe extraer una unidad de sangre por persona que equivale a 450 mililitros y que sirve para ayudar a aproximadamente 3 pacientes que la requieran.Destacó que uno de los beneficios de realizar una donación de sangre es la aplicación un estudio que costaría más de 5 mil pesos que es la serología, en este se estudia la hepatitis, sífilis, gonorrea, VIH sida, entre otros, un estudio muy completo.Agregó que Guanajuato continúa siendo el número uno a nivel nacional en donación de sangre, con más de 60 campañas al año y agradeció a la Universidad por involucrarse así como al equipo de la asociación Donadores Compulsivos.-Tener entre 18 y 65 años de edad y traer una identificación oficial.-Pesar más de 50 kilogramos.-No haber consumido drogas en un rango de 6 meses.-No haber consumido bebidas alcohólicas en un lapso de 48 horas.-Tener o haber tenido una sola pareja sexual en un periodo de un año (No importa la preferencia sexual) -Tatuajes y piercings deben tener un mínimo 1 año desde su colocación.-No estarse medicando, en el caso de antibióticos y analgésicos deberán haber pasado 7 días.-Después de un mes de haberse vacunado se puede donar un mes después a excepción de la vacuna de hepatitis, antirrábica y suero antialacránico, estas deberán esperar un año.-Mujeres en periodo de menstruación pueden donar.-Contagio. “Nosotros no traemos nada que esté hervido, ni lavado, todo el equipo es nuevo y esta esterilizado de fabrica”.-Engordar. “Es mentira, donar sangre no engorda, uno engorda porque comemos mal, pero gente cree eso desde hace años”-Dolor. “Yo les aseguro que duele más una inyección intramuscular que la donación de sangre”