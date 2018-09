Las multas de tránsito en León que se pueden 'catafixiar'

SERVICIO A LA COMUNIDAD



DOS DÍAS HÁBILES

LA MULTA MÁS CRITICADA

El objetivo de las modificaciones al Reglamento de Policía y Vialidad es para salvaguardar la vida. Las multas de Tránsito representan sólo el 1% de la recaudación del Municipio. Además las sanciones se podrán cambiar por actividades de beneficio social. #LeónManejaSeguro pic.twitter.com/4GL5Bu5dmp — Municipio de León (@municipio_leon) September 13, 2018

¿REINCIDENTE? MULTA MÁS CARA

SE OPONE PRI Y PVEM



“En este reglamento la multa más baja de todas que son las correspondientes a los requisitos para conducir vehículos de motor, suponiendo que se aplique la mínima, son 240 pesos. Es decir la mitad de un sueldo promedio de un profesionista. Sin embargo, el promedio económico de las multas que se están proponiendo, es de 15 UMAS, es decir mil 200, pesos, el triple del salario de un profesionista en Guanajuato”, señaló.



“Yo nunca he visto realmente una campaña de prevención o concientización, amen de los logotipos que se han colocado en las patrullas o vehículos de Tránsito Municipal. Ojalá a partir del día de mañana, estemos viendo esta decisión acompañada de dichas campañas”, manifestó.

MULTAS A 'CATAFIXIAR'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque el nuevo reglamento de Policía y Vialidad de León, quees más severo y caro para automovilistas y ciclistas, muchas de las multas podránEl ciudadano, en lugar de pagar la sanción, podráPor ejemplo: acompañamiento a colectivos en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, personas en condición de discapacidad, víctimas de desastres naturales y otros similares), promoción de hábitos de vida saludable, educación vial y mantenimiento y estética de la ciudad, por mencionar algunas.Las sanciones que aplican a intercambio, son el arresto impuesto por la comisión de alguna falta administrativa y multas, que no exceda de doce horas. Estas actividades se desarrollarán por un tiempo equivalente al cincuenta por ciento de las horas de arresto impuesto.También aplicará para multas impuestas por haber cometido una falta de tránsito y vialidad, que no pasen de los mil 450 pesos. Considerando como equivalente 241.80 pesos por cada hora de actividades. Hecha la solicitud de intercambiar la sanción, el oficial calificador valorando las circunstancias personales del infractor y la naturaleza de la falta cometida, señalará la totalidad de horas y el rubro en que se llevarán a cabo las actividades de apoyo a la comunidad y turnará al infractor a la unidad administrativa encargada de la coordinación del programa.Respecto a las infracciones de tránsito y vialidad, el infractor podrá acceder a ésta prerrogativa siempre y cuando así lo solicite a la Dirección General de Tránsito dentro de los dos días hábiles siguientes de cometer la infracción.La persona que no realice las actividades de apoyo a la comunidad que se le hubieren establecido, sin causa justificada, no podrá acceder nuevamente a la prerrogativa.Tampoco podrán acceder nuevamente a la prerrogativa, aquellos infractores que incurran en la comisión de una misma falta administrativa en materia de seguridad pública o infracciones de tránsito.De entre lo más criticado están las multas a los ciclistas, que van de los 80.6 a los 241.80 pesos y el retiro de su unidad hasta que paguen su multa.La medida, que ya estuvo en vigor el siglo pasado en León, fue derogada durante la administración dePadilla dijo que todavía recordaba la importancia que tenía para él contar con su bicicleta en la época que trabajaba como empleado, antes de convertirse en un próspero empresario.En el caso de ser reincidente en alguna falta, las multas se irán incrementando para el infractor, en un porcentaje proporcional a la gravedad de lo cometido.En el pleno del Ayuntamiento ayer se armó el último debate para aprobar el reglamento. La discusión la lideraron los regidores de oposición del PRI y PVEM.El edilcriticó aún los montos tan altos de algunas multas.La más alta es para aquellos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, de 14 mil 508 pesos, cuando no respeten disposiciones que se les marcan como el que cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporta sustancias tóxicas, peligrosas u otra fuente de riesgo en la vía pública, el conductor no se asegure de que la carga esté debidamente protegida y señalizada, además de solicitar el apoyo de las autoridades de Emergencia o Protección Civil.expuso que según el CONEVAL, en Guanajuato 42% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, teniendo para subsistir apenas mil 53 pesos mensuales, 35 pesos diarios. Y en León hay solo un aproximado de 281 mil profesionistas y tienen salario promedio de 12 mil 219 pesos, es decir 407 pesos diarios.La regidora priistaadvirtió que el día de mañana estarán los Juzgados Administrativos llenos de impugnaciones por estas multas.Sanción mínima 484 pesosSanción máxima 1, 209 pesosSanción mínima 484 pesosSanción máxima 1, 209 pesosSanción mínima 241 pesosSanción máxima 483 pesosSanción mínima 484 pesosSanción máxima 1, 209 pesos