Esta mañana el, aún en medio de argumentos en contra del mismo, por los regidores del PRI y PVEM., deO que cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporta sustancias tóxicas, peligrosas u otra fuente de riesgo en la vía pública, el conductor no se asegure de que la carga esté debidamente protegida y señalizada, además de solicitar el apoyo de las autoridades de Emergencia o Protección Civil. Entre las cosas que aún debatieron los ediles de oposición fueron los altos montos y el que se les vaya a retirar las bicicletas a los ciclistas que cometan alguna falta que en el reglamento se establece para ellos.Y no se les regrese hasta que paguen su infracción.El representante de la asociación de ciclistas, 'Ponte las ruedas, saca la bici', Erick Cisneros acudió con otros compañeros para ser testigos de la aprobación del reglamento y se manifestaron en contra de las disposiciones que les marcaron.Cisneros aseguró que en León aún no existe la suficiente infraestructura ni la más adecuada para que se les exijan las nuevas normas.

