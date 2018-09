Licenciado y ex juez penal, Guillermo Liceaga Díaz Infante, en su calidad de Consejero, dijo que en la asociación civil denominada Club Social y Deportivo León A. C. nunca admitieron como asociados a Roberto Zermeño Vargas, ni a sus hijos Hugo Daniel, Abraham Rafael, César Jacob, ni Roberto Adán, de apellidos Zermeño Reyes.



Tampoco a sus familiares José Zermeño Vargas y Alberto Rosales Reyes, que de un día para otro dijeron ser socios.



“Desde el 8 de octubre de 1963, hasta el año de 2017, el Consejo Directivo de la Asociación denominada Club Social y Deportivo León A. C. jamás admitió nuevos miembros para conformar la misma, por tal nunca han sido socios Zermeño y su familia”, aseguró Liceaga.



“Hace unos días estuvimos directivos del Club León con el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, para seguir peleando por un inmueble que es de la ciudad y no de oportunistas”, señaló finalmente Liceaga Díaz Infante.

Ex directivos, así como propietarios de palcos y plateas, aseguran que los apoderados legales del Club Social y Deportivo León A. C. son todavía Alfonso Sánchez López y Guillermo Liceaga Díaz Infante y por tal seguirán en la pelea legal por el Estadio.Luego de que se dio a conocer que por enésima vez se aplazaba la fecha de entrega del estadio León, debido a que se interpuso un recurso legal que generó la suspensión de la ejecución de la sentencia al respecto, ex directivos y dueños confían en que se haga justicia.Liceaga señaló que mediante la escritura pública 184, con fecha del 23 de agosto de 1945, otorgada ante la fe de Notario Público Luis Ayala Álvarez, se formalizó la asociación civil.La misma quedó inscrita inicialmente en el registro Público de la Propiedad y del Comercio del Partido Judicial de León, bajo el número 816 del Libro de Asociaciones Civiles, actualmente contenida en el folio real V20*627.En dicha acta, señala Liceaga, consta que los socios fundadores de la asociación civil fueron J. Pilar Ramírez, Indalecio Andrade, Jesús Zepeda Ramírez, Armando González y José Julio Ramírez.Alfonso Sánchez López, Liceaga Díaz Infante y Manuel Ortega Barroeta fueron admitidos más tarde, como consta en la escritura número 5, 374, del 8 de octubre de 1963, formalizada ante el notario No. 12 Luis Ernesto Aranda Guedea.Comprobar lo anterior demostraría que Zermeño Vargas y sus asociados no tenían derecho a reclamar la propiedad del Estadio León.Tras el fallecimiento de Manuel Ortega Barroeta, el empresario Alfonso Sánchez López y Guillermo Liceaga Díaz Infante siguieron como socios y directivos de la asociación, que aparece como propietaria del estadio y que es distinta del equipo en sí, del cual sí fue dueño Roberto Zermeño Vargas.

