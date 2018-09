Ocupa Irapuato 100 cárcamos para desfogar, pero no hay recursos, dice Ricardo Ortiz

“Irapuato requeriría casi el hecho de tener 100 cárcamos para poder cumplir al 100% desfogue (...) el asunto no es la tubería, es a donde llega (el agua), los desniveles que existen, como llegan, se incorpora una tubería con otro, si una va llena es difícil que se pueda incorporar”, dijo.



“En la próxima administración no alcanzamos a hacer 100 cárcamos, ni de chiste, obviamente tenemos que ir los tiempos de desfogue, hay que buscar, por ejemplo, en algunos vamos a tener que meter bombas de mayor capacidad, pero si hacen falta muchos más cárcamos”, dijo.



“Seguimos trabajando para contar con recursos suficientes para hacer una intervención integral (a la barda) pero en este momento la escuela no tiene ninguna afectación”, aseguró el delegado, Gabriel Espinoza Muñoz.



“Trabajamos de manera puntual con inifeg y no tenemos ninguna afectación a esta escuela, las medidas que se tomaron nos permiten garantizar la seguridad de los alumnos quiero precisar que las acciones que se han tomado en esta escuela han sido en comunicación con la comunidad educativas de modo que podamos ir acordando con ellos y que sea la propia comunidad quien a partir de esa experiencia nos vaya diciendo que es lo que más le conviene a la escuela, pero es una escuela que está trabajando de manera normal en estos momentos”, finalizó Espinoza Muñoz.

Parade lluvia de forma eficiente y rápida, serían necesarios al menos, sin embargo en los próximos 3 años no alcanzará el recurso para llegar al total de esa infraestructura, indicó el alcalde electo,Destacó que durante la administración 2015-2018, se han mejorado los tiempos de desfogue, pues pasaron de periodos de 7 horas hasta 2 horas como máximo, y aunque continúen los encharcamientos, son menores que en años pasados.comentó que actualmente, se cuenta con alrededor de 36 cárcamos de bombeo en toda la ciudad, y que para los próximos 3 años se podría llegar a construir más o bien, equipar en mayor medida los ya existentes.Asimismo, indicó que en coordinación con la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), hará un planteamiento para saber cuantos cárcamos más podrían construirse para evitar anegaciones durante la temporada de lluvias.que solicitó retiro de una barda en riesgo de derrumbe, hasta el momento no presenta afectaciones a causa de fuertes lluvias y vientos, aseguró la delegación de la región suroeste de laEl 27 de agosto padres de familia se manifestaron para hacer público su descontento con las autoridades que no retiran la barda que aseguran pone en riesgo la vida de sus alumnos, ante esta la SEG en entrevistas pasadas aseguro que está sería demolida y en su lugar sería colocada una malla ciclónica, sin embargo hasta el momento no ha sido demolida.El área de comunicación de la delegación dio a conocer que continúan trabajando de la mano con el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) a fin de que este determine las acciones de mejora de la instalación a realizarse.Así mismo explicó que por precaución mientras se realizan los trámites correspondientes la barda en riesgo de derrumbe fue reforzada, al ser apuntalada con polines, a fin de evitar accidentes.(Con información de Fátima Escalante)