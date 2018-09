Confronta Caso Ayotzinapa a Morena y PRI en el Senado

Ciudad de México.- Durante la glosa del VI Informe de Gobierno, las bancadas de Morena y del PRI en el Senado se confrontaron por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido hace cuatro años en Iguala.



En tribuna, el senador Félix Salgado (Morena) responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, pero sobre todo porque no han podido explicar con claridad el paradero de los “¿Qué es lo que pasó?”, cuestionó el senador por Guerrero.



El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong le reviró que ellos no tuvieron ninguna participación y que por el contrario el actual gobierno se abrió a investigaciones de organizaciones internacionales y han apoyado a los padres de los estudiantes en la búsqueda de sus hijos.



“No hay ninguna línea de investigación que pueda señalar al Presidente, ni al Estado mexicano, como responsable de esta acción…Nosotros queremos saber la verdad… Las autoridades coludidas de diversos partidos, de los que por cierto algunos provenían ustedes en lo municipal y en lo estatal, no fueron más que la evasión de ellos lo que evitó tener elementos sucientes para desde un principio tener en claro qué es lo que sucedió”, reclamó.

