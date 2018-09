El ‘Anónimo’ se esconde a simple vista

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada vez más, me pregunto si el contrariado alto funcionario del gobierno de Trump que escribió la columna de opinión sin firma en The New York Times en realidad representaba a un grupo, como en una trama del¿Por qué? Porque el artículo describió a la perfección el pacto con el diablo que todos ellos firmaron con este presidente: Donald Trump es una persona amoral, deshonesta y perturbada;“Hay puntos brillantes que la casi incesante cobertura negativa del gobierno no ha captado: desregulación efectiva, una reforma fiscal histórica, un Ejército fortalecido, entre otros”.Ese es el credo republicano anónimo de hoy:y estamos más seguros como país, incluso si Trump está loco de remate. Así que nuestra conciencia está limpia.Esta opinión no carece de fundamentos.Sin embargo, ¿qué pasa si el presidente en realidad—al menos por un tiempo— pero ¿dónde van a dormir nuestros hijos?¿Qué pasa si los recortes fiscales, la desregulación y el desmantelamiento de Obamacare sin ninguna alternativa, así como el alza en el gasto militar de Trump en realidad son iniciativas mal concebidas y centradas en el corto plazo que en general hicieron caso omiso de las opiniones de expertos —Tomemos esa opinión y démosle un giro:ponemos un freno al asma infantil y la diabetes y no aumentamos nuestra deuda interna, y por ende nos hacemos más resilientes como país.Cuando, al mismo tiempo, Trump recorta los impuestos corporativos, retira a Estados Unidos del Acuerdo de París, trata de revivir la industria del carbón disminuyendo las normas que regulan, está agrandando con creces las deudas financieras y de carbono que pesarán sobre nuestros hijos.Además, lo está haciendo a pesar de las advertencias de muchos economistas de que aumentar el déficit cuando la economía ya está creciendo bien es muy imprudente,Así mismo, lo hace en un momento en el que casi todos los científicos climatológicospresentan un marcado aumento y estamos ante la última oportunidad que tenemos de mitigar el cambio climático a fin de que podamos controlar los impactos que ya son inevitables y evitar los que son aterradoramente incontrolables.En junio, The Associated Press informó sobre la más reciente encuesta del Fondo Monetario Internacional sobre la economía estadounidense, que concluyó que como resultado de “los recortes fiscales y los aumentos esperados en los programas de defensa e internos de Trump, el déficit en el presupuesto federal como porcentaje de la economía en su totalidad excederá un 4,5 por ciento del PIB para el año próximo, cerca del doble de lo que era hace apenas tres años”.Ante una deuda de esas dimensiones, que no podrá superar, continuó el artículo de, como recortar los beneficios de la Seguridad Social y aumentar los impuestos a los consumidores (tal vez también tengamos que limitar el gasto en las nuevas carreteras, puentes e investigación).Tal vez quieran hacerles saber eso a susExistían formas responsables de recortar impuestos a las cosas que queríamos proliferar —como la inversión corporativa— y al tiempo aumentarlos en las cosas que queríamos disminuir —como el carbono, la especulación financiera imprudente y la diabetes— que podrían haber estimulado la creación de empleos y el crecimiento,Así que cuando los republicanos dicen que les indigna la ignorancia y la indecencia de Trump, pero adoran sus “desregulaciones” y “reformas fiscales” —esas palabras tan asépticas—y neumáticos de refacción que tal vez pronto podríamos necesitar para sortear la próxima tormenta financiera o climatológica— a cambio de un auge económico y político a corto plazo.¿Qué tanto se diferencia eso de la indecencia de Trump? Seamos claros,