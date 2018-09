¿Qué sabes sin lugar a dudas?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La pregunta viene de un incidente que le ocurrió a Oprah Winfrey —lY dice que no supo qué contestar. Sí, le insistieron, ¿qué sabes sobre la vida?No se preocupen. Si leen esta columna no tienen que ir a terapia ni hacer una lista de sus momentos más felices. Es algo más concreto. Solo estaba pensando en las tres cosas que doy por undos, cómo este país y el mundo se están convirtiendo en sitios cada vez más diversos y multiculturales; y tres, cómo el cambio climático está fuera de control y afectando gravemente el lugar donde vivimos.Les cuento. Esta semana lanzamos (junto a Univision) un nuevo proyecto para hacer noticias en Facebook. Por supuesto, sigo haciendo un noticiero por televisión. Pero este es un esfuerzo para captar a los más jóvenes, a los que ya ni siquiera tienen televisor y a los que prefieren recibir sus noticias a través de las redes sociales.Y la prueba es que es mucho más probable que estés leyendo esto en un celular o en una tableta electrónica que en papel.No estoy solo en este experimento digital. Hay varias organizaciones —como CNN y ABC News— que también están creando programas de noticias que solo se pueden ver por la nueva plataforma de Facebook Watch. En una era de fake news y de tantos ataques a la prensa, es esencial que haya un periodismo independiente y creíble en las redes sociales.Con este proyecto, creo, estamos rascando el futuro. Esto no significa que los noticieros por televisión van a desaparecer.Para no ser dinosaurios televisivos en peligro de extinción, hay que ir a donde está la audiencia.Y esto me lleva al segundo punto.Es una verdadera revolución demográfica.En menos de tres décadas los blancos dejarán de ser mayoría y todos seremos parte de una minoría.y al llegarles el resultado se dan cuenta que son de muchos grupos étnicos. Bueno, Estados Unidos acaba de abrir el sobre y tiene cara de asustado.Pero el cambio es irreversible. Poco después de que Trump anunciara su candidatura, más deAlgo parecido ocurre en el resto del mundo.Nadie parece ser de un solo lugar ni tener un solo origen. Somos uno y muchos. Como los alebrijes.El tercer asunto que nos afecta a todos es el cambio climático.Cerca de mi casa en Miami las inundaciones son cada vez más frecuentes, al igual que. Volver a enfriar los polos suena a misión titánica y de superhéroes.Estas sonGraciasTwitter: @jorgeramosnews.