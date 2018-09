VIDEO. Mujer que fue rescatada del Malecón, se escapó del hospital para arrojarse al río

La mañana de este martes, Érika Gabriela, de 41 años, llegó al HGL para solicitar atención.Dijo a los médicos que tenía un fuerte dolor en el pecho, por lo que le hicieron un electrocardiograma.

El estudio arrojó que no tenía ningún malestar en el corazón. Una trabajadora social platicaría con ella, pero no la encontró en su cuarto.Érika no estuvo internada ni mostró documentos que confirmaran su identidad.Fue rescatada por elementos de la Policía Municipal, que no dudaron en bajar al cauce para ayudarla.La siguieron durante el recorrido que hizo desde Paseo de los Insurgentes hasta el bulevar Francisco González Bocanegra.Aunque tenía signos vitales, Érika fue trasladada al área de urgencias del HGL, donde recibió reanimación cardiopolmunar (RCP).Sin embargo,

Autoridades de la Secretaría de Salud y Procuraduría de Justicia informaron que era falso el rumor de que la mujer estaba embarazada.

La causa de su muerte fue politraumatismo, es decir, sufrió diversas fracturas en el cuerpo ocasionadas durante la caída al Malecón del Río de los Gómez.“Tenemos su identidad porque ella pudo decir su nombre al ser rescatada, pero familiares no han venido para confirmar la identidad”, afirmó Jesús Aguilera Saldaña, director de Averiguaciones Previas.n:-A una sola tinta, negra, una mujer en la pierna derecha.-A dos tintas, negra y rojo, un corazón con una flecha.-La palabra RIP en el pecho del lado izquierdo.-A una sola tinta, negra, una imagen no legible en el pecho del lado derecho.*Además, tiene un piercing en la nariz y otro en el labio superior derecho.